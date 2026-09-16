Woran erkenne ich, dass ich die Grippe habe?

Oft ist eine Grippe nicht von einer gewöhnlichen Erkältung zu unterscheiden, die durch andere Viren ausgelöst wird. Die folgenden Merkmale sprechen allerdings eher für eine echte Grippe:

1. Bei einer Influenza sind typischerweise nicht nur die Atemwege betroffen. Der gesamte Körper gerät in Mitleidenschaft.

2. Während sich eine Erkältung eher langsam entwickelt, fühlt man sich bei einer Grippe ganz plötzlich sehr krank. Die Influenzaviren schlagen schnell und heftig zu.

Die Symptome einer Grippe und einer Erkältung ließen sich aber nicht immer so einfach voneinander abgrenzen, sagt der Infektiologe Prof. Mathias Pletz. Auch durch die klinische Untersuchung sei das nicht zweifelsfrei möglich. "Für eine sichere Diagnose brauche ich einen PCR-Test", sagt Pletz. Hinzu kommt: Nicht jeder, der sich Influenzaviren einfängt, liegt richtig flach. "Die Grippe macht nicht immer schwer krank." Etwa ein Drittel bemerke die Infektion nicht, ein Drittel erkranke leicht und ein weiteres Drittel habe den typischen, heftigen Verlauf.

Manchmal ist umgangssprachlich auch von einem grippalen Infekt die Rede. Das ist aber kein klar definierter, wissenschaftlicher Begriff. "Manche Patienten beschreiben damit eine leichte Grippe, andere eine schwere Erkältung", sagt Pletz.