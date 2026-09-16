Schraubglas-Trick: Bleibt Minze so länger frisch?

©APA, Christin Klose, dpa-tmn
Minze verleiht Getränken, Salaten oder Desserts eine frische Note. Doch oft braucht man nur ein paar Blätter. Der Rest landet im Kühlschrank und lässt schnell den Kopf - genauer: die Blätter - hängen. Lässt sich das verhindern? Social Media ist voll von Lifehacks, die nur wenige Handgriffe erfordern. So soll es helfen, frische Minze in einem umgedrehten Schraubglas aufzubewahren, damit sie länger frisch bleibt. Doch hält der Lifehack, was er verspricht?
von
Und so geht's: Die Minze mit den Stielen nach unten in ein kleines Glas mit Wasser stellen. Das Glas auf dem umgedrehten Deckel eines größeren Schraubglases platzieren. Das Schraubglas über die Minze stülpen und zudrehen. Die Minze im Glas anschließend in den Kühlschrank stellen.
Fazit nach sechs Tagen: Die Minze im Schraubglas steht noch immer aufrecht, sieht frisch und knackig aus. Die Vergleichsminze, die für die gleiche Zeit nur im Wasserglas im Kühlschrank stand, ist dagegen schlaff geworden und wirkt nicht mehr besonders appetitlich. Der Hack funktioniert also tatsächlich.
WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose
WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose