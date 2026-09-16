Schraubglas-Trick: Bleibt Minze so länger frisch?

Und so geht's: Die Minze mit den Stielen nach unten in ein kleines Glas mit Wasser stellen. Das Glas auf dem umgedrehten Deckel eines größeren Schraubglases platzieren. Das Schraubglas über die Minze stülpen und zudrehen. Die Minze im Glas anschließend in den Kühlschrank stellen.

Fazit nach sechs Tagen: Die Minze im Schraubglas steht noch immer aufrecht, sieht frisch und knackig aus. Die Vergleichsminze, die für die gleiche Zeit nur im Wasserglas im Kühlschrank stand, ist dagegen schlaff geworden und wirkt nicht mehr besonders appetitlich. Der Hack funktioniert also tatsächlich.