ABO

Wie übersteht man lange WM-Nächte? Tipps vom Schlafforscher

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
4 min
Hans-Günter Weeß ist Schlafexperte
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Wenn am Donnerstag (11. Juni) die Fußball-Weltmeisterschaft beginnt, verschieben viele Fans für Spiele ihren Schlaf. Wegen der Austragungsorte USA, Kanada und Mexiko werden zahlreiche Partien in Österreich spätabends, nachts oder gar in den frühen Morgenstunden zu sehen sein.

von

Wer aber mehrere Nächte vor dem Fernseher sitzt, riskiert nach Einschätzung des Schlafexperten Hans-Günter Weeß nicht nur Müdigkeit.

"Wer nur eine Nacht weniger schläft als es seinem normalen Schlafbedarf entspricht, schwächt sein Immunsystem und hat am folgenden Tag ein geringeres Leistungsvermögen", sagt der Leiter des interdisziplinären Schlafzentrums des Pfalzklinikums in Klingenmünster. Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Produktivität leiden bereits nach nur einer kurzen Nacht, das Risiko für Unfälle steigt.

Hart werden lange Fußballabende vor allem für Fans, die am nächsten Tag früh aufstehen oder zur Frühschicht eingeteilt sind. Immerhin: Sollte Österreich am Abend gewonnen haben, wird es wohl etwas leichter fallen.

Den Fans, die Spiele in den frühen Morgenstunden verfolgen wollen, rät der Experte zum Vorschlafen. Vor allem Menschen, die normalerweise früh ins Bett gehen, sollten versuchen, sich vor der Übertragung zusätzliche Schlafzeit zu verschaffen.

Übrigens: Wer über mehrere Wochen hinweg Nachtspiele verfolgt und tagsüber schläft, gewöhnt sich zwar an einen neuen Rhythmus. Nach dem Turnier brauche der Körper jedoch oft mehrere Tage, um wieder in den normalen Tag-Nacht-Rhythmus zurückzufinden.

Das Bier gehört für viele zum Fußballabend einfach dazu. Dabei kann sich dem Schlafforscher zufolge der Konsum von Alkohol während langer Fußballnächte rächen. Denn Alkohol verschlechtere die Qualität des Schlafs, unterdrücke wichtige Tiefschlafphasen und führe zu mehr Wachphasen in der Nacht. "In der Kombination mit Schlafmangel potenzieren sich die leistungsbeeinträchtigenden Wirkungen."

Bleiben wir bei Getränken: Um bis in die Nacht durchzuhalten, setzen viele auf Koffein - ob in Form von Kaffee oder Energydrinks. Zwar halten sie während des Spiels wach, ihre Wirkung endet jedoch nicht mit dem Schlusspfiff, wie Weeß warnt. Je nach Stoffwechsel könne Koffein noch viele Stunden später das Einschlafen erschweren und den ohnehin verkürzten Schlaf weiter reduzieren.

Beim nächtlichen Fußballschauen empfiehlt Weeß zudem Zurückhaltung beim Essen. Schwere, fett- und kohlenhydratreiche Mahlzeiten könnten den Schlaf beeinträchtigen. Knurrt der Magen, ist ein leichter Snack die bessere Wahl.

Wer nach einem spannenden Spiel nicht zur Ruhe kommt, sollte nach Möglichkeit auf Schlafmittel verzichten. Stattdessen können Entspannungsverfahren oder Fantasiereisen helfen. Das Wichtigste ist, Druck und Stress rund ums Einschlafen rauszunehmen. "Es gibt keine bessere Methode, sich wach zuhalten, als unbedingt schlafen zu wollen", sagt der Schlafexperte.

Um besser in den nächsten Tag zu starten, empfiehlt Hans-Günter Weeß Bewegung an der frischen Luft und möglichst viel Tageslicht. Auch eine wechselwarme Dusche kann helfen, um in Schwung zu kommen.

Wer unter den Folgen einer kurzen Nacht leidet, kann mit einem kurzen Mittagsschlaf gegensteuern. "10 bis 20 Minuten sind völlig ausreichend, um sich danach wieder fit und leistungsfähig zu fühlen", sagt Weeß. Längere Nickerchen können hingegen dazu führen, dass man sich noch träger fühlt.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Monique Wüstenhagen/Monique Wüstenhagen

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Uwe Anspach/Uwe Anspach

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
ESA-Pilot Parmitano (2.v.l) mit seinen drei NASA-Kollegen
Technik
Italiener Luca Parmitano fliegt 2027 für die ESA bei "Artemis 3" mit
Eine starke Muskulatur entlastet das Kniegelenk
Gesundheit
So schützen sich Hobby-Fußballer vor Knieverletzungen
Man kann mit seinem Kind über Ausnahmen sprechen
Gesundheit
Fußball-WM: Ist es okay, wenn mein Kind länger aufbleibt?
Jüngere Kinder müssen erst noch einen Umgang mit ihren Gefühlen lernen
Gesundheit
Große Gefühle bei der WM: Wie Sie jüngere Kinder begleiten
Tom Kaulitz und Heidi Klum haben die gleichen Werte
Schlagzeilen
Heidi Klum schätzt gemeinsame Werte in der Ehe
Mit den nächsten Betriebssystemen führt Apple Kinder-Accounts ein
Technik
Neue Apple-Software: Mehr als nur KI-Siri
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER