Was Boccia spielen für die Gesundheit bringt

Das macht Spaß, aber tut dieser entspannte Sport auch etwas für die Gesundheit? Ja, ist Sportmediziner Prof. Sven Ostermeier überzeugt und zählt auf: "Gefördert werden unter anderem Konzentration und Hand-Auge-Koordination, Feinmotorik und Lebensfreude." Letztere entsteht vor allem dadurch, dass man bei der Freizeitaktivität gesellige Stunden mit anderen Menschen verbringt. Ein guter Schutz vor Einsamkeit.

Dazu kommt, dass sich beim Boccia verschiedene moderate Bewegungen abwechseln - werfen, aufheben, gehen. Das ist ein sanftes Training für Rumpfmuskulatur sowie verschiedene Gelenke und Muskeln. Damit eignet sich der Sport auch im Alter und für Menschen mit Gelenkbeschwerden gut, so der Orthopäde.

Apropos Gelenkbeschwerden: Die vielen Wurfbewegungen können Schultergelenke und Ellenbogen belasten. "Deshalb bitte stets locker aus der Schulter werfen und auf einen festen Stand achten", rät Ostermeier, um gelenkschonender vorzugehen. Ein weiterer Tipp: die Arme zwischendurch immer mal wieder pendeln und schwingen lassen, um sie zu mobilisieren. Und zwar beide. So lässt sich der einseitigen Belastung entgegenwirken.

Ebenfalls gut sind ein paar Aufwärmübungen, ehe es an die Kugeln geht. Kniebeugen, Rumpf- und Schulterkreise oder auch ein paar Sprünge im Hampelmann helfen den Muskeln, auf Betriebstemperatur zu kommen. Auch wenn Boccia Körper und Seele guttut, ist es sinnvoll, wenn es nicht allein bei dieser Aktivität bleibt. Ostermeier rät als Ergänzung zu Sportarten wie Schwimmen und Radfahren. Sie trainieren - anders als Boccia - auch die Ausdauer.