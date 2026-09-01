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Israels Chemie-Nobelpreisträgerin Ada Jonath gestorben

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Die israelische Chemie-Nobelpreisträgerin Ada Jonath, eine Pionierin der Ribosomenforschung, ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Das israelische Weizmann-Institut in Rechovot teilte mit, man trauere um die Professorin. Für ihre Forschungen auf dem Gebiet des Ribosoms, der "Proteinfabrik" der Zelle, war Jonath 2009 gemeinsam mit den US-Wissenschaftern Venkatraman Ramakrishnan und Thomas A. Steitz ausgezeichnet worden. Sie war die erste Iraelin, die diesen Preis erhielt.

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"Ihre jahrzehntelange wissenschaftliche Arbeit trug wesentlich zum Verständnis der Wirkungsweise verschiedener Antibiotika bei und half damit, den Weg für die Entwicklung neuer Antibiotika und den Kampf gegen antibiotikaresistente Bakterien zu ebnen", hieß es in der Mitteilung. Neben dem Nobelpreis erhielt sie Dutzende weitere Auszeichnungen und Ehrungen, darunter den Israel-Preis für Chemie und den Wolf-Preis für Chemie.

Professorin Jonath sei ein klassisches Beispiel dafür gewesen, "wie wissenschaftliche Vision, der Mut, eine große wissenschaftliche Frage zu wählen, und unerschütterliche Hingabe zu ihrer Erforschung zu außergewöhnlichen Errungenschaften führen und die Grenzen des Wissens zum Wohle künftiger Generationen der Menschheit erweitern können".

Jonath wurde am 22. Juni 1939 in Jerusalem geboren. Sie studierte Chemie und Biochemie an der Hebräischen Universität ihrer Heimatstadt und promovierte 1968 auf dem Gebiet der Röntgenkristallographie. 1970 gründete sie am Weizmann-Institut Israels erstes Labor für Proteinkristallographie. Später wurde sie Professorin für Strukturbiologie und leitete mehrere Forschungszentren des Instituts.

Mit Jonaths Nobelpreis erhielt das renommierte Weizmann-Institut seinen ersten Nobelpreis überhaupt. Die Wissenschafterin hinterlässt eine Tochter und eine Enkelin.

ARCHIV - 12.03.2007, Hessen, Frankfurt/Main: ARCHIV - Ada Jonath, die Preisträgerin des Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedtder-Preis 2007, lacht auf einer Pressekonferenz in Frankfurt (Archivfoto vom 13.03.2007). Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an Venkatraman Ramakrishnan, Thomas Steitz, Ada Jonath. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch 07.10.2009 in Stockholm mit. Foto\ Frank May dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ (zu dpa: «Israels Chemie-Nobelpreisträgerin Ada Jonath gestorben») Foto: Frank May/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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