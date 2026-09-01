Israels Chemie-Nobelpreisträgerin Ada Jonath gestorben

"Ihre jahrzehntelange wissenschaftliche Arbeit trug wesentlich zum Verständnis der Wirkungsweise verschiedener Antibiotika bei und half damit, den Weg für die Entwicklung neuer Antibiotika und den Kampf gegen antibiotikaresistente Bakterien zu ebnen", hieß es in der Mitteilung. Neben dem Nobelpreis erhielt sie Dutzende weitere Auszeichnungen und Ehrungen, darunter den Israel-Preis für Chemie und den Wolf-Preis für Chemie.

Professorin Jonath sei ein klassisches Beispiel dafür gewesen, "wie wissenschaftliche Vision, der Mut, eine große wissenschaftliche Frage zu wählen, und unerschütterliche Hingabe zu ihrer Erforschung zu außergewöhnlichen Errungenschaften führen und die Grenzen des Wissens zum Wohle künftiger Generationen der Menschheit erweitern können".

Jonath wurde am 22. Juni 1939 in Jerusalem geboren. Sie studierte Chemie und Biochemie an der Hebräischen Universität ihrer Heimatstadt und promovierte 1968 auf dem Gebiet der Röntgenkristallographie. 1970 gründete sie am Weizmann-Institut Israels erstes Labor für Proteinkristallographie. Später wurde sie Professorin für Strukturbiologie und leitete mehrere Forschungszentren des Instituts.

Mit Jonaths Nobelpreis erhielt das renommierte Weizmann-Institut seinen ersten Nobelpreis überhaupt. Die Wissenschafterin hinterlässt eine Tochter und eine Enkelin.