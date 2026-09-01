Das Meer auf der Zunge: Austern für Anfänger

Laurent Bidart (55), Austernzüchter in der dritten Generation, schätzt die Gesamtzahl der Berufskollegen am Bassin d ́Arcachon auf 300. Fast täglich fährt er auf einem Flachboot zu seiner Farm hinaus, die vom natürlichen Austausch des Wassers durch die Gezeiten profitiert. Die Geschäfte laufen gut, alles braucht seine Zeit. Bis eine Auster ihren Idealzustand zum Verzehr erreicht hat, vergehen "drei bis fünf Jahre", sagt Bidart.

Persönlich kann er nicht genug davon bekommen, aber wie steht es um kulinarische Anfänger? Was muss man beachten? Wozu passen Austern? Isst man sie besser roh oder warm? Und wie können Reisende ihr Reich daheim in eine "Austernhütte" verwandeln, um Freunde zu überraschen und sich wie Gott in Frankreich zu fühlen? Vor Ort haben wir neben Bidart einen renommierten Koch befragt: Jérôme Meunier (47), Chef im Restaurant "Les Viviers" in Port de Larros, einem der sieben Austernhäfen in der Gemeinde Gujan-Mestras. Beide sind echte Alleswisser zum Thema. Viele ihrer kurzen und knackigen Antworten dürften sogar eingefleischte Kenner der Materie überraschen.

"Ja. Wenn man die Schale geöffnet hat, kann es allerdings nicht mehr lange leben, vielleicht noch einige Minuten", erklärt Laurent Bidart. Jérôme Meunier beschreibt den Austerngeschmack so: "Salzig, nach Jod. Man spürt das Meerwasser im Mund."Und sogar gesund sind sie laut Bidart - er verweist darauf, dass sie reich an Omega-3-Fettsäuren und Vitamin B 12 sind.

"Das ist hier bei uns unbekannt", sagt Franzose Bidart und wundert sich über diese deutsche Redewendung. Was man aus seiner Sicht mit einer Auster macht, beschreibt er so: "Man löst sie mit einer speziellen Austerngabel aus der Schale und steckt sie dann ganz in den Mund." Er würde sie schon gar nicht auf dem Teller zerschneiden oder irgendwie würzen. "Ich mag sie am liebsten natürlich. Ohne Brot und Butter dazu. Ohne Zitrone", so Bidart.

Das ist für Restaurant-Chef Jérôme Meunier eine schwierige Frage. Seine Idee: "Warme statt rohe Austern, das kann vielleicht helfen. Dann fällt die psychologische Barriere weg, dass das Tier noch lebt. Um den Geschmack zu neutralisieren, kann man Rotweinessig und Schalotten nehmen. Aber die Textur bleibt dieselbe."

"Das war früher so und ist heute vergessen", sagt Laurent Bidart. Der Züchter erklärt allerdings den Unterschied: "Von Mai bis in den Sommer sind sie sehr milchig, aber ich habe Kunden, die das so lieben." Eine gleichbleibende Qualität das ganze Jahr über garantierten triploide Austern, also Austern aus der Zucht. "Die Größe ist dabei ähnlich und hier im Bassin d ́Arcachon unser natürliches Labor."

"Ja, wenn man die Schale falsch öffnet und mit dem Messer durchs Innere sticht", sagt Restaurant-Chef Jérôme Meunier. Das gäbe dann auch einen schlechten Geruch. "Man sollte immer ein spezielles Austernmesser nehmen und an der Seite ansetzen, dann vorsichtig aufhebeln", rät er.

Außerhalb des Wassers halten sie laut Bidart "drei bis fünf Tage". "Nach sieben Tagen wird es kritisch. Schlechte Austern erkennt man daran, dass drinnen kein Wasser mehr in der Schale ist. Aber das sieht man von außen nicht", so der Austernprofi.

Jérôme Meunier mag beides: kalt und warm. "Warme Austern sind immer in der Schale. Ich mag sie mit Petersilienbutter und klein geschnittenem Serrano-Schinken", sagt der Gastronom. Für Bidart hat es in Frankreich noch keine Tradition, Austern warm zuzubereiten. Dennoch sagt er: "Warm mag ich sie gerne gratiniert. Ich habe auch schon Austernsuppe gegessen, das ist vergleichbar mit Muschelsuppe."

Meunier rät zu einem trockenen Weißwein mit Frucht- und Blumennoten. Es ginge auch ein leichter Rotwein. Aber: "Gewöhnliches helles Bier geht gar nicht, allenfalls ein handwerklich gebrautes Bier", so der Restaurant-Chef. Für Bidart steht Weißwein obenan. "Auch ein Champagner passt, sowie ein Rosé. Was nicht passt, ist Cidre", so der Austernzüchter.