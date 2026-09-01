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Bunte Putzmittel: So schützen Sie Kinder vor Vergiftungen

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Bei Verdacht, kann die Vergiftungsinformationszentrale weiterhelfen
©APA/APA/dpa-tmn/Franziska Gabbert/Franziska Gabbert
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Sie haben ein Kleinkind zu Hause? Dann kann es sinnvoll sein, scharfe Reinigungsmittel gar nicht erst in den heimischen vier Wänden zu haben. Schließlich nehmen kleine Kinder gerne vieles in den Mund. Sind die Verpackungen der Reinigungsprodukte dann auch noch bunt, kann das die neugierigen Kleinen besonders zum Probieren verleiten.

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Und das mit Folgen: Verschluckt der Nachwuchs etwa WC- oder Backofenreiniger, Waschmittel-Pods oder Lacke, besteht laut der Aktion Das sichere Haus (DSH) die Gefahr einer Verätzung der Speiseröhre oder einer Vergiftung. Lagern Sie die Produkte also in jedem Fall so, dass Kinder nicht an sie herankommen können. Im Handel gibt es etwa spezielle Kindersicherungen für Kästen und Schubladen. Laut DSH sind hohe Kästen und Schubladen eine Option oder abschließbare Kästen und Hauswirtschaftsräume. Aber: "Sicherer ist es, beim Putzen auf natürliche Hausmittel wie Essig, Natron, Waschsoda oder Kernseife zu setzen", so DSH-Geschäftsführerin Susanne Woelk. Dann besteht von vornherein weniger Vergiftungsgefahr.

Welche Mittel wie gefährlich werden können, kann man übrigens an den rot umrandeten, eckigen Warnsymbolen auf der Packung der Putzmittel erkennen. Nach dem global harmonisierten System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (GHS) steht ein dickes Rufzeichen (GHS 07) beispielsweise für einen reizenden Stoff. Ein schwarzer Totenkopf mit gekreuzten Knochen (GHS 06) warnt vor akuter Toxizität. Bewahren Sie die riskanten Substanzen nur im Originalbehälter auf - dann besteht keine Verwechslungsgefahr.

Sie befürchten, dass das Kind etwas Giftiges in den Mund genommen oder gar geschluckt hat? Dann können Sie sich an die Vergiftungsinformationszentrale wenden. Gut zu wissen: Halten Sie bei einem Anruf am besten den 16-stelligen UFI-Code aus Buchstaben und Ziffern bereit, der auf der betreffenden Wasch- und Putzmittelpackung zu finden ist. An ihm können die Expertinnen und Experten erkennen, um welche Chemikalien es sich handelt - und die notwendigen Schritte schnell empfehlen. Zu finden ist der UFI-Code auf den Produktetiketten. Dort ist er zwar nicht immer an genau der gleichen Stelle aufgedruckt, er muss aber deutlich sichtbar sein - etwa in der Nähe des Handels- oder Markennamens oder bei den Gefahrenhinweisen.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Franziska Gabbert/Franziska Gabbert

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