Jedes Kind ist anders, sowohl was die körperliche Entwicklung betrifft, als auch die eigene Motivation, aufs Rad zu steigen. Wichtig ist immer, ohne Zwang zu arbeiten, um dem Nachwuchs nicht von Beginn an die Freude an der Bewegung zu vermiesen. Denn Radfahren lernen kann ganz schön knifflig sein. Grundsätzlich sind Kinder ab drei Jahren aber körperlich so weit entwickelt, dass sie die Technik meistern können. Laufräder können eine sinnvolle Vorbereitung sein, um erstmal das Balance-Halten zu üben.

Ist diese Fähigkeit erst einmal gemeistert, ist der Umstieg aufs erste eigene Fahrrad oft für die Kinder nur noch ein kleiner Schritt, aber ein wichtiger. Kinder, die früh Fahrradfahren lernen, erhalten einen kleinen Boost fürs Selbstbewusstsein. Außerdem erleben sie Spaß an der Bewegung – und die ist essenziell für ein gesundes Leben – außerdem: „Das schönste ist es, unterwegs zu sein“, bestätigt Extremradler Christoph Strasser im mensch, merkur! Podcast.