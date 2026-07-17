Freizeitunfälle im Sommer: Vorsorge treffen, Notfallmaßnahmen kennen

Die wichtigste Maßnahme, um Freizeitunfälle im Sommer zu minimieren, hat mit sinnvollem Hitzemanagement zu tun. So ist es wichtig, auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu achten. Zwar ist der Flüssigkeitsbedarf individuell unterschiedlich hoch, weil er von der körperlichen Aktivität und dem Gewicht abhängt, die World Health Organization (WHO) empfiehlt für Kinder für die ersten 10 kg eine Flüssigkeitszufuhr von 100 ml pro kg Körpergewicht. Für jedes weitere kg rechnet man 50 ml bis zu einem Gewicht von 20 kg hinzu. Kinder über 20 kg sollten insgesamt 1,5 l Flüssigkeit aufnehmen. Als Beispiel: Ein Kind, das 18 kg wiegt, sollte 1,4 l Wasser (10x100 ml + 8x50ml) trinken. Die Flüssigkeitszufuhr sollte über den Tag verteilt erfolgen, nicht erst, wenn Durst eintritt. Um den Kreislauf zu schonen und den Körper nicht zusätzlich zu belasten, empfiehlt es sich, lauwarme statt kalte Getränke zu wählen.

Die heißen Mittagsstunden sollte man im Inneren verbringen. Nur mit ausreichend Sonnenschutz (dazu zählen auch eine Kopfbedeckung und Sonnenbrille!) in die Sonne gehen. Kinder sind noch viel empfindlicher als Erwachsene und sollten sich daher im Sommer hauptsächlich im Schatten aufhalten. Sie vergessen die Zeit beim Spielen schnell und Sonnenschäden sind oft nicht direkt, sondern erst dann, wenn es zu spät ist, spürbar. Man denke zum Beispiel an Sonnenbrände oder den Sonnenstich.

Die Symptome eines Sonnenstichs treten zum Beispiel erst Stunden nach der Sonnenexposition auf. Es kommt zu Übelkeit, Kopfschmerzen, Verwirrtheit, Schwindelgefühl, Erbrechen und in schweren Fällen sogar zu einem Kreislaufkollaps.