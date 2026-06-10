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Strunk von Erdbeeren einfach entfernen - mit diesem Trick?

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Einen stabilen Strohhalm von unten mittig durch die Erdbeere stecken
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Ob im Obstsalat, auf der Torte oder als Snack: Erdbeeren gehören für viele zum Sommer dazu. Vor dem Verzehr muss allerdings erst der Strunk entfernt werden. Das bedeutet oft etwas Schnippelarbeit mit dem Messer. Geht das auch einfacher?

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TikTok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. Im Falle der Erdbeeren soll ein Strohhalm Abhilfe schaffen. Damit soll man den Strunk ganz einfach entfernen können.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Strohhalm-Tipp zum Entfernen des Strunks in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Einen stabilen Strohhalm - am besten aus Glas - von unten möglichst mittig durch die Erdbeere stecken.

Fazit: Der Hack funktioniert nur bedingt. Der Strohhalm sucht sich in der weichen Frucht oft seinen eigenen Weg und tritt seitlich wieder aus. Der Strunk wird zwar teilweise entfernt, häufig bleiben aber Reste zurück. Für ein sauberes Ergebnis greift man doch lieber zum Messer.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose

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