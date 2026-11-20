Das Angebot namens "SAR-Suche" auf der BfS-Webseite soll für Transparenz sorgen und Verbraucherinnen und Verbrauchern eine informierte Entscheidung im Sinne des Strahlenschutzes ermöglichen, wie die Behörde mitteilt.

Mobiltelefone nutzen - ebenso wie andere Funkanwendungen - hochfrequente elektromagnetische Felder, um Sprache und Daten zu übertragen, erklärt das BfS. Diese Felder können das Körpergewebe erwärmen. Die Begrenzung des zulässigen SAR-Wertes sorge aber dafür, dass die Erwärmung gering bleibe und kein gesundheitsschädliches Ausmaß annehmen könne.

SAR steht für spezifische Absorptionsrate und bezeichnet die Menge an Energie, die durch das sendende Handy vom naheliegenden Körpergewebe aufgenommen wird. Für die Nutzung von Handys am Kopf ist der SAR-Wert zum Beispiel auf maximal zwei Watt pro Kilogramm Körpergewebe begrenzt.

Für jedes Handymodell ermitteln die Hersteller den SAR-Wert mit einem standardisierten Test. Die Ergebnisse speist das BfS fortlaufend in die SAR-Suche-Datenbank ein. Viele Mobiltelefone weisen dem BfS zufolge einen deutlich niedrigeren SAR-Wert als die erlaubten zwei Watt pro Kilogramm auf.

Alle Telefone im europäischen Handel müssen bestimmte SAR-Höchstwerte einhalten. Viele Telefone weisen aber deutlich niedrigere SAR-Werte auf. Wer sich hochfrequenten Feldern möglichst wenig aussetzen möchte, kann auf solche Modelle mit besonders niedrigen Werten zurückgreifen. Für den Schutz der Gesundheit notwendig sei das allerdings hierzulande nicht, betont das BfS.

Bluetooth und WLAN werden bei der Ermittlung des SAR-Wertes eines Handys übrigens berücksichtigt. Die Verwendung von Bluetooth-Kopfhörern oder Smartwatches, die mit WLAN oder Bluetooth funken, ist der Behörde zufolge ebenfalls gesundheitlich unbedenklich, da deren Sendeleistung sehr gering ist.

Grundsätzlich bestehen über den Kauf eines Gerätes mit niedrigem SAR-Wert hinaus noch viele weitere, individuelle Möglichkeiten, die Strahlungsexposition zu verringern. Dazu zählen laut BfS unter anderem: