Oft gar nicht: Die Erkrankung kann jahrelang ohne deutliche Symptome verlaufen, zumal die Leber selbst nicht schmerzempfindlich ist. Manche Betroffene haben allerdings Schmerzen im Oberbauch; bei fortschreitender Erkrankung kann die Leistungsfähigkeit sinken. Ein Hinweis können vor allem veränderte Leberwerte im Blut sein, etwa GPT (ALT), GOT (AST) und gamma-GT (gGT).

Durch Kontrolle der Blutleberwerte können Lebererkrankungen früh erkannt und entsprechend behandelt und Folgen wie Leberzirrhose und Leberzellkrebs vermieden werden.

Wer Übergewicht, Diabetes oder erhöhte Blutfette hat, viel Alkohol konsumiert oder dauerhaft Medikamente einnimmt, sollte ärztlich besprechen, ob eine gezielte Untersuchung sinnvoll ist. Auffällige Leberwerte gehören abgeklärt; je nach Befund können weitere Tests oder ein spezieller Ultraschall folgen.

Gerade im frühen Stadium lassen sich Lebererkrankungen hervorragend behandeln oder durch Änderung des Lebensstils beeinflussen, heißt es weiter. Deshalb sollte eine Lebererkrankung möglichst früh erkannt werden.

Die Leber ist für uns überlebenswichtig und hat eine zentrale Funktion unter anderem für die Nährstoffverarbeitung, den Energiestoffwechsel und den Abbau von Schadstoffen.

Wer seine Leber - übrigens das einzige Organ, das nachwachsen kann - schützen will, kann diesen Empfehlungen für eine gesunde Leber folgen:

Spezielle Entgiftungskuren braucht die Leber in der Regel nicht: Sie entgiftet sich selbst. Für Mariendistel-Präparate gibt es laut Stiftung Gesundheitswissen keine verlässlichen Belege für eine leberschützende Wirkung.