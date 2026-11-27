"Es gibt keine Grenze, man muss es wollen, und man muss es können", sagt der Skilehrer Peter Hennekes. Jeder sollte selbst wissen, was er oder sie sich noch zutraut. "Bestimmte Positionen können für Knie und Hüften unangenehm sein", gibt Luca Mariotti zwar zu bedenken. Ohne Vorerkrankungen wie Arthrose sei es aber durchaus möglich, auch als Best Ager noch mit dem Skifahren anzufangen oder bereits vorhandene Kenntnisse aufzufrischen, sagt der Skilehrer.

Bestimmte Techniken können hier helfen, weiß der Skilehrer Ralf Holzer. Das heißt zum Beispiel größere Radien bei mäßigem Tempo fahren und eine höhere Körperposition einnehmen, um Sprung-, Knie-und Hüftgelenke zu entlasten. "Man legt sich mit dem gesamten Körper in die Kurve, ähnlich wie ein Motorradfahrer, und schont so wiederum die Gelenke", erklärt der Mediziner.

Wer länger nicht mehr auf Skiern stand, sollte sich zu Beginn des Urlaubs einen Kurs bei einem Skilehrer gönnen. Seine Übungen und Tricks helfen, wieder gekonnt die Piste hinabzuwedeln, und sie sorgen für mehr Stabilität und können Stürze vermeiden. Wer im Alter mit der Abfahrt beginnen will, sollte einen Anfängerkurs besuchen. Viele Skigebiete bieten mittlerweile spezielle "Best Ager-Kurse" an.

Wichtige Voraussetzungen für eine gute Zeit im Schnee sind das periphere Hören und Sehen, sagt Skilehrer Hennekes: "Man sollte wahrnehmen können, was vor und neben einem passiert." Wer unsicher ist, sollte erst einmal die Piste beobachten und losfahren, wenn niemand kommt. "Setzen Sie sich einen Endpunkt, halten Sie an, und dann geht es wieder von vorne los mit Beobachten", rät Hennekes.

"Generell muss man als gereifter Ski-Enthusiast nicht mehr ganz so sportlich unterwegs sein", findet Mariotti. Der Genuss steht im Vordergrund. Eine leichtere, breitere Piste ist meist die richtige Wahl. "Die Buckelpisten sind für die Gelenke schlecht und man wird schnell müde." Das wichtigste sei, sich ständig sicher zu fühlen, ergänzt Hennekes. "Man muss nicht immer auf der Kante mit hoher Geschwindigkeit und viel Kraftaufwand unterwegs sein, es geht auch mal rutschend."

Manche ältere Sportler werden angesichts des häufig dichten Verkehrs auf der Piste ängstlich. Hennekes empfiehlt in diesem Fall, sich einen Begleiter zu suchen. Das kann, muss aber kein professioneller Skilehrer sein. Es reicht auch der Partner oder eine andere vertraute Person. "Eine Gruppe wird auf der Piste anders wahrgenommen als ein Einzelgänger", sagt Hennekes. Die anderen Fahrer reagieren zurückhaltender, die Gefahr einer Kollision wird gemindert.

Wer es nicht mehr so voll mag, geht lieber unter der Woche und nicht gerade in den Schulferien Skifahren. Da ist deutlich weniger los und es geht geruhsamer zu, ist Hennekes' Erfahrung.

Wichtig ist, auf der Piste viel zu trinken und genügend Pausen einzulegen. Denn die Höhenlage belastet das Herz-Kreislauf-System mehr als niedere Lagen, sagt Holzer. Mariotti und Holzer regen an, die ersten Tagesstunden zu nutzen, wenn die Pisten noch in gutem Zustand sind, und nachmittags lieber einen Spaziergang zu machen.

Auch das Material will gut gewählt sein: Günstig sind kürzere Skier, maximal körperlang, oder sogenannte Rocker-Ski, deren Spitze etwas stärker angehoben ist. Die Bretter sollten nicht zu stark tailliert sein, das garantiert einen besseren Stand. So fällt den Experten zufolge das Fahren und in die Kurven legen leichter. Ein Helm ist wie für alle Skifahrer ein Muss.

Die Schuhe können etwas weicher und bequemer ausfallen. Eventuell ist eine Skibrille sinnvoll, unter die eine normale Sehhilfe passt. Oder man wählt eine Ski- beziehungsweise Sonnenbrille mit Sehstärke. Rückenprotektoren können die Ausrüstung komplettieren.

Da man mit dem Alter weniger beweglich und entsprechend unsicherer wird, ist eine gute Vorbereitung das A und O. Schon vor dem Winter ist jede Art von Bewegung geeignet, sei es Walken, Radfahren oder Wandern. Mindestens einen Monat vor der Saison kommt die Skigymnastik ins Spiel, die von vielen Turnvereinen angeboten wird. Sie stärkt die Muskulatur und fördert den Gleichgewichtssinn. Vor Ort sind Aufwärmübungen hilfreich, etwa eine flotter Spaziergang zum Lift.