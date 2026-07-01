Ribisel schnell entstielen - mit diesem Trick

So soll man Ribisel mit einer ganz normalen Gabel im Handumdrehen von ihren Stielen befreien können. Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Gabel-Tipp zum Entstielen von Ribisel in unserem Hack-Check getestet.

Und so geht's: Die Rispe der Ribisel oben festhalten und sie zwischen den Zinken einer normalen Essgabel einfädeln. Dann vorsichtig hindurchziehen.

Fazit: Der Hack funktioniert hervorragend. Mit einem Zug lösen sich alle Ribisel auf einmal von der Rispe.

Tipp: Den Trick am besten direkt über einer Schüssel oder einem anderen Gefäß anwenden – sonst fliegen die Beeren schnell in alle Richtungen davon.