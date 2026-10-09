Schmerzen, Erschöpfung, Magenprobleme, und am Ende fällt der Satz: „Das ist wohl psychosomatisch.“ Viele Patientinnen hören darin vor allem eines, nämlich dass ihre Beschwerden nicht ernst genommen werden. Laut dem Austrian Health Report 2026 berichten Frauen deutlich häufiger als Männer, dass ihre Beschwerden als psychisch oder psychosomatisch abgetan werden. Darauf weist die Österreichische Gesellschaft für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin (ÖGPPM) anlässlich des Welttags der psychischen Gesundheit am 10. Oktober hin.

Die Fachgesellschaft hält dagegen, dass der Begriff schlicht falsch verstanden wird. „Psychosomatisch bedeutet weder eingebildet noch medizinisch unbegründet“, heißt es in ihrer Stellungnahme. Wer so etwas zu hören bekommt, sollte das also nicht als Abwertung seiner Symptome verstehen, sondern als Hinweis darauf, dass mehrere Ursachen zusammenspielen können.