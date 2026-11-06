Neuroth bringt neue Hörtechnologie ins Wiener Burgtheater

Einsatz in drei Wiener Spielstätten

Auracast steht ab sofort im Burgtheater, Akademietheater und Kasino auf sämtlichen Sitzplätzen zur Verfügung. Besucher, die keine entsprechenden Empfangsgeräte besitzen, können vor Ort Leihgeräte mit Kopfhörern oder Nackenschleifen nutzen.

„Wir möchten Barrieren für unser Publikum weiter abbauen und möglichst vielen Menschen die Teilhabe an unseren Vorstellungen ermöglichen“, erklärte Robert Beutler bei der Präsentation.

Auch Neuroth-CEO Lukas Schinko betonte die Bedeutung moderner Hörtechnologien für die gesellschaftliche Teilhabe. Die Kooperation zeige, wie technische Innovationen über die klassische Hörgeräteversorgung hinaus eingesetzt werden können.

Mehr kulturelle Teilhabe durch bessere Sprachverständlichkeit

Gerade im Sprechtheater ist gutes Sprachverständnis entscheidend. Raumakustik, Sitzplatz und Entfernung zur Bühne können das Hörerlebnis erheblich beeinflussen. Die neue Technologie soll diese Unterschiede verringern und insbesondere Menschen mit Hörminderung den Zugang zu Theateraufführungen erleichtern.

Mit der Kooperation setzen Neuroth und das Burgtheater auf eine technische Lösung, die künftig auch in anderen öffentlichen Kultur- und Veranstaltungsräumen Anwendung finden könnte.