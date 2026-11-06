Neuroth bringt neue Hörtechnologie ins Wiener Burgtheater

Das Burgtheater setzt gemeinsam mit Neuroth auf die Bluetooth-Technologie Auracast. Sie überträgt den Bühnenton direkt auf kompatible Hörgeräte und soll Menschen mit Hörbeeinträchtigungen den Theaterbesuch erleichtern.
Neue Technologie für barrierefreies Theatererlebnis
Das Wiener Burgtheater erweitert sein Angebot für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen. Gemeinsam mit dem österreichischen Hörakustikunternehmen Neuroth wurde die Bluetooth-basierte Audiotechnologie Auracast eingeführt. Bei einer Präsentation am 5. November 2026 stellten Neuroth-CEO Lukas Schinko und Burgtheater-Direktor Robert Beutler, der für den kaufmännischen Bereich verantwortlich ist, die neue Lösung vor.
Die Technologie ermöglicht es, den Bühnenton drahtlos und ohne individuelle Kopplung direkt auf kompatible Hörgeräte, Cochlea-Implantate und Kopfhörer zu übertragen. Dadurch sollen Dialoge und akustische Details unabhängig von der Entfernung zur Bühne besser verständlich werden.
Einsatz in drei Wiener Spielstätten
Auracast steht ab sofort im Burgtheater, Akademietheater und Kasino auf sämtlichen Sitzplätzen zur Verfügung. Besucher, die keine entsprechenden Empfangsgeräte besitzen, können vor Ort Leihgeräte mit Kopfhörern oder Nackenschleifen nutzen.
„Wir möchten Barrieren für unser Publikum weiter abbauen und möglichst vielen Menschen die Teilhabe an unseren Vorstellungen ermöglichen“, erklärte Robert Beutler bei der Präsentation.
Auch Neuroth-CEO Lukas Schinko betonte die Bedeutung moderner Hörtechnologien für die gesellschaftliche Teilhabe. Die Kooperation zeige, wie technische Innovationen über die klassische Hörgeräteversorgung hinaus eingesetzt werden können.
Mehr kulturelle Teilhabe durch bessere Sprachverständlichkeit
Gerade im Sprechtheater ist gutes Sprachverständnis entscheidend. Raumakustik, Sitzplatz und Entfernung zur Bühne können das Hörerlebnis erheblich beeinflussen. Die neue Technologie soll diese Unterschiede verringern und insbesondere Menschen mit Hörminderung den Zugang zu Theateraufführungen erleichtern.
Mit der Kooperation setzen Neuroth und das Burgtheater auf eine technische Lösung, die künftig auch in anderen öffentlichen Kultur- und Veranstaltungsräumen Anwendung finden könnte.