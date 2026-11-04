Ganz oder gemahlen? So kommt Anis gut zur Geltung

Das Anis-Aroma lässt sich demnach aber auch noch weiter verstärken. Und zwar indem man die Samen kurz und trocken anröstet. Dosieren Sie Anis aber generell zunächst lieber etwas sparsam. Das Gewürz schmeckt schnell dominant. Ausprobieren kann man es übrigens auch mal zu süßem Eingekochten: mit herbstlichem Birnenkompott etwa oder Zwetschkenmus.

Gut zu wissen: Wer kein Anis zu Hause hat, kann es auch mal durch Sternanis ersetzen - und umgekehrt. Beide Gewürze klingen nicht nur ähnlich, sie schmecken auch ähnlich, obwohl die Pflanzen dahinter botanisch gesehen nicht miteinander verwandt sind. Doch Vorsicht: Sternanis ist meist noch etwas intensiver, würziger und schärfer als Anis, muss also mit Fingerspitzengefühl dosiert werden.