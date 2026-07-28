"Mama, darf ich?" Wie Kinder den Umgang mit Geld lernen

Egal, ob Geldgeschenke von den Großeltern, eine Münze für jeden Einser im Zeugnis oder Geld, das man für erledigte Aufgaben bekommen hat: Ein Sparschweinchen, idealerweise durchsichtig, motiviert dazu, geschenktes Geld für etwas Größeres anzusparen. Das trainiert die Geduld und macht klar, dass man nicht immer alles sofort haben kann.

Oft kommt im Alter ab ca. 10 Jahren auch eigenes Taschengeld dazu. Als Richtwert liest man oft ca. 18 bis 20 Euro für 10-Jährige, für jedes Lebensjahr dann kommen dann um die 5 Euro dazu. Die angemessene Höhe hängt ein bisschen davon ab, was das Kind mit dem Geld selbst bestreiten soll und wie hoch das Familieneinkommen ist. Damit Kinder den Umgang mit Geld richtig lernen können, ist es wichtig, dass sie immer am gleichen Tag ihr Taschengeld bekommen, dass es keinen Vorschuss auf den nächsten Monat gibt und klar definiert ist, was es damit kaufen darf.