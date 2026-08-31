Lippen aufspritzen: Risiken, Kosten und unrealistische Erwartungen

Sich die Lippen aufspritzen zu lassen, ist in den letzten Jahren immer salonfähiger geworden. Vor allem junge Frauen nehmen den Eingriff oft leichtfertig auf sich und lassen sich von dubiosen Anbietern und Billigpreisen locken. Dr. Jennifer Kager ist Fachärztin für Allgemein- und Viszeralchirurgie mit dem Schwerpunkt der ästhetischen Medizin in Wien und erklärt, was man vor einem solchen Eingriff unbedingt beachten muss.

Sich die Lippen aufspritzen zu lassen gehört mittlerweile zu den beliebtesten ästhetischen Eingriffen. Warum entscheiden sich derzeit so viele Menschen – vor allem sehr junge Frauen – dafür?

Ich glaube, dass soziale Medien hier einen enormen Einfluss haben. Junge Frauen sehen täglich Bilder von vermeintlich perfekten Gesichtern, oft bearbeitet oder mit Filtern versehen und entwickeln den Wunsch, genauso auszusehen. Gleichzeitig wird das Lippenaufspritzen häufig als einfacher Beauty-Trend dargestellt. Dabei vergessen viele, dass es sich um einen medizinischen Eingriff handelt und nicht um eine kosmetische Behandlung.

Welchen Altersschnitt haben jene Patient:innen, die zu Ihnen für diesen Eingriff kommen?

Die Patient:innen in unseren Ordinationen die sich für eine Lippenunterspritzung interessieren, sind zwischen 25 und 40 Jahre alt. Gerade bei den jüngeren Patient:innen nehmen wir uns besonders viel Zeit für die Beratung und fragen nach der Motivation hinter dem Behandlungswunsch.

Lehnen Sie manche Anfragen auch ab? Und wenn ja, warum?

Ja, regelmäßig. Nicht jeder Wunsch nach einer Behandlung ist auch sinnvoll. Wenn ich merke, dass jemand unrealistische Erwartungen hat, bereits deutlich überbehandelt ist oder sich ausschließlich an Trends orientiert, lehne ich eine Behandlung ab. Als Ärztin ist es meine Aufgabe, auch einmal Nein zu sagen, wenn ich überzeugt bin, dass eine Behandlung der Patient:in langfristig nicht guttut.

Welche gesundheitlichen Risiken sind mit dem Aufspritzen der Lippen grundsätzlich verbunden?

Die meisten Behandlungen verlaufen problemlos. Zu den häufigen, harmlosen Nebenwirkungen gehören Schwellungen oder kleine Blutergüsse. Es gibt aber auch seltene, schwerwiegende Komplikationen wie einen Gefäßverschluss. Deshalb sollte eine Lippenunterspritzung ausschließlich von entsprechend ausgebildeten Ärztinnen und Ärzten durchgeführt werden, die Komplikationen sofort erkennen und behandeln können.

In den vergangenen Monaten wurde vermehrt über Komplikationen nach Hyaluron-Behandlungen berichtet. Hat sich das Risikobewusstsein verändert?

Ja, das beobachten wir durchaus. Viele Patient:innen informieren sich heute deutlich intensiver und stellen gezieltere Fragen zu Risiken, Komplikationen und Langzeitfolgen. Diese Entwicklung begrüßen wir ausdrücklich, denn eine fundierte Aufklärung ist die Grundlage jeder verantwortungsvollen ästhetischen Behandlung. Gerade bei Hyaluronsäure-Fillern sollte eine Entscheidung gut überlegt sein.

Aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass Hyaluronsäure je nach Produkt und Injektionsort deutlich länger im Gewebe verbleiben kann als ursprünglich angenommen und sich nicht immer vollständig abbaut. Umso wichtiger ist es, Indikation, Produktwahl und Behandlungsumfang sorgfältig abzuwägen und auf ein natürliches, langfristig sinnvolles Ergebnis zu setzen.

Was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn Hyaluronsäure falsch injiziert wird?

Die schwerste Komplikation ist ein Gefäßverschluss. Wird dieser nicht rechtzeitig erkannt, kann es zu Gewebeschäden kommen. In äußerst seltenen Fällen kann sogar das Sehvermögen beeinträchtigt werden. Das klingt dramatisch, ist aber glücklicherweise sehr selten, vorausgesetzt, die Behandlung erfolgt durch erfahrene Ärztinnen oder Ärzte, die im Ernstfall sofort reagieren können.

Woran erkennen Patientinnen und Patienten, dass nach einer Behandlung etwas nicht stimmt?

Starke Schmerzen, eine ungewöhnliche Blässe oder bläuliche Verfärbung der Haut, zunehmende Beschwerden oder Sehstörungen sind Warnzeichen. In solchen Fällen sollte man nicht abwarten, sondern sofort die behandelnde Ordination kontaktieren. Zeit spielt hier eine entscheidende Rolle.