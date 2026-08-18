Das Spital von heute: Wie KI die Medizin verändert

Dieses Zusammenspiel stellt auch ganz neue berufsethische Fragen: Welchen moralischen Status hat eine KI? Kann sie überhaupt ethisch handeln? Und wie soll sie eingesetzt werden, etwa um Personal zu ersetzen? Bekanntlich herrscht ja Fachkräftemangel in der Branche. Diesen Ansatz kritisiert der Ethiker Giovanni Rubeis: „Wir setzen diese Technik einfach nur zur Kostenreduktion ein, weil es billiger ist, einen Algorithmus laufen zu lassen, als drei Ärztinnen und Ärzte mit einem Fall zu beschäftigen.“ So verschlechtere sich die Versorgungsqualität der Patienten. Daher soll eher Bürokratie abgenommen werden, anstatt etwa Fachpersonal durch Pflegeroboter zu ersetzen, meint er.

„KI kann alles besser machen in der Medizin“, ist Rubeis trotzdem überzeugt. Dafür brauche es aber die richtigen Voraussetzungen. Denn KI sei nur so gut, wie die Daten, mit der sie gefüttert wird. Sind diese mangelhaft, entstehen Biases, die etwa zu schlechteren Diagnosen bei Menschen mit dunkler Hautfarbe oder zu einer selteneren Erkennung von Herzinfarkten bei Frauen führen. Das könne man aber ändern: „Wir sehen Technik wie eine Naturkatastrophe, die passiert, und dann müssen wir schauen, was wir daraus machen.“ KI würde aber zu bestimmten Zielen von bestimmten Menschen entwickelt, man müsse also einen Blick hinter die Technik auf jene, die sie gestalten, werfen: „Man kann eine KI auch so trainieren, dass sie ein ungefähres Konzept davon hat, was richtig und was falsch ist.“

Deswegen sieht Rubeis die Politik in der Pflicht. „Vor allem, weil diese Technologien bekanntermaßen in Händen von Herrschaften sind, denen man jetzt nicht unbedingt die Definition der Ziele überlassen möchte.“ Wissenschaftliche Erkenntnisse würden von der Politik aber zu wenig berücksichtigt: „Ich würde mir wünschen, dass diejenigen, die die Entscheidungen treffen, sich mehr mit den ethischen Fragen auseinandersetzen.“ Forschung dazu gebe es genug, sie müsse nur öfter miteinbezogen werden. Hinzu komme, dass die Parlamente immer einen Schritt hinter der aktuellen technologischen Entwicklung stünden: Für Ärzte, Patienten und Gesetzgeber werde sich aber in Zukunft noch viel mehr ändern, ist er sich sicher: „Ich glaube, da kommen Dinge auf uns zu, die wir jetzt noch gar nicht abschätzen können.“