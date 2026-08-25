Sport in Tablettenform

"Wenn man ein oral einnehmbares Medikament entwickeln könnte, das den Appetit zügelt und Effekte körperlicher Aktivität nachahmt, könnte man es 'Sport in Pillenform' nennen. Ein Unternehmen veröffentlicht nun erste Ergebnisse zu einem Präparat, das genau dies bewirken soll", hieß es jetzt im US-Pharmainformationsdienst "STAT".

Bei dem Unternehmen handelt es sich um "Enveda" aus Boulder im US-Bundesstaat Colorado. Es griff auf Entdeckungen von Wissenschaftern der kalifornischen Stanford University rund um das Peptid Lactat-Phenylalanin (Lac-Phe) zurück, das vom Körper des Menschen als Reaktion auf starke körperliche Belastung gebildet wird. Es hemmt den Appetit und verringert den Fettanteil im Körper.

Das Biotechnologieunternehmen entwickelte unter Nutzung von KI-Programmen ein Molekül, das die Wirkung des Hormons haben soll und gleichzeitig als Wirkstoff nutzbar ist. " ENV-308 ahmt das Molekül Lac-Phe nach, ein Hormon, das der Körper sowohl bei intensiver körperlicher Betätigung als auch nach Mahlzeiten freisetzt. Lac-Phe wurde 2022 von Jonathan Long und Kollegen der Stanford University hinsichtlich seiner Rolle bei körperlicher Betätigung und als wichtiger Nährstoffsensor charakterisiert. Das Hormon hemmt den Appetit und reduziert Fettleibigkeit bei Tieren, was dazu beiträgt zu erklären, wie körperliche Betätigung den Stoffwechsel auf molekularer Ebene verändern kann. Lac-Phe selbst besitzt jedoch nicht die Eigenschaften, die für eine Arzneimittelwirkung erforderlich sind: Es wird zu schnell abgebaut, um als Medikament wirksam zu sein. 'Enveda' entwickelte ENV-308, um die Wirkung von Lac-Phe in einer oralen Tablette nachzubilden, die täglich eingenommen werden kann", teilte das Biotechnologieunternehmen mit.

Der Wirkstoff zielt primär auf den Erhalt einer zuvor durch eine medikamentöse Behandlung mit GLP-1-Medikamenten (Wegovy etc.) hervorgerufenen Gewichtsabnahme ab. Dabei soll auch die fettfreie Muskelmasse nach dem Ende der Behandlung erhalten bleiben und den bei Verwendung der Abnehmspritzen gefürchteten Jo-Jo-Effekt nach dem Absetzen der Medikamente verhindern.

Vor Kurzem gab das Unternehmen positive Ergebnisse zu einer ersten klinischen Studie mit Probanden (Phase I) auf die Verträglichkeit bekannt. "Die Phase-I-Studie umfasste bisher 88 gesunde erwachsene Probanden und diente der Beurteilung von Sicherheit, Verträglichkeit und Arzneimittelwirkung im Körper. ENV-308 wurde von den Teilnehmern über den gesamten Dosisbereich gut vertragen, mit einem außergewöhnlich guten gastrointestinalen Sicherheitsprofil. Das ist bemerkenswert, da Übelkeit, Erbrechen und andere gastrointestinale Beschwerden zu den häufigsten Nebenwirkungen zählen, die zum Abbruch einer GLP-1-Therapie führen", schrieb das Unternehmen.

Während unter einer Behandlung mit dem potenziell neuen Medikament die Muskelmasse durch das Imitieren der Wirkung von körperlicher Aktivität erhalten bleiben soll, soll gleichzeitig quasi kein "Heißhunger" mehr zurückkehren. Das könnte über einen Effekt auf das Sättigungshormon Leptin erzielt werden.

"Die Phase-I-Studie untersuchte auch die Wirkung von ENV-308 auf Leptin, ein Hormon, das von Fettzellen freigesetzt wird und den Appetit reguliert, indem es dem Gehirn den Energiespeicher des Körpers signalisiert. Bei Adipositas sind die Leptinspiegel meist chronisch erhöht, das Gehirn reagiert nicht mehr darauf - ein Zustand, der als Leptinresistenz bezeichnet wird", teilte das US-Unternehmen mit. In Untersuchungen an Tieren hätte sich gezeigt, dass der Wirkstoff die Leptinspiegel im Blut stark reduzierte und quasi eine Leptinsensitivität wieder herstellte.

Das bestätigte sich in der klinischen Studie: "In der Phase-I-Studie wurde die Wirkung auf den zirkulierenden Leptinspiegel bestätigt. Die stärksten Reduktionen wurden bei Personen beobachtet, die zu Studienbeginn die höchsten Leptinwerte aufwiesen." Jetzt sollen weitere Studien mit Personen, die zuvor die Abnehmspritzen auf der Basis von GLP-1-Rezeptoragonisten verwendet haben, folgen. Damit soll an größeren Patientengruppen geklärt werden, ob der erzielte Gewichtsverlust unter Anwendung des in Entwicklung stehenden Medikaments wirklich erhalten werden kann.