Langeweile bei Kindern: Warum sie wichtig ist

Kids und Teens von heute können sich kaum vorstellen, dass ihre Eltern einst neun Wochen Sommerferien komplett ohne Smartphone, mit einigen wenigen Fernsehsendern und ohne Konsolen verbrachten. Wie Studien zeigen, ist selbst der tage- oder stundenweise Verzicht auf digitale Berieselung ein Problem. Das Gefühl der Langeweile wird als sehr unangenehm empfunden, unter anderem, weil Kurzvideos das Gehirn auf schnell wechselnde Reize konditionieren.

Das wiederum belohnt Neues mit der Ausschüttung des Glückshormons Dopamin, weshalb es nach immer mehr dieser Impulse verlangt. Langeweile zuzulassen, fällt dadurch extrem schwer. Entsprechend schnell erfolgt die Zuwendung zur Ablenkung. Dazu kommt, dass die Kindheit von heute oft stark durchstrukturiert ist: Schule, Hausübung, außerschulische Aktivitäten, Förderunterricht, Sport und soziale Verpflichtungen lassen kaum Raum für Langeweile.