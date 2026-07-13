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Gesunde Snacks zum Mitnehmen für Kinder

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Belegte Brote sind der Klassiker für unterwegs
©APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose
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Kaum ist der Zug losgefahren oder das Flugzeug auf der Startbahn, hat das erste Kind Hunger. Nicht immer kann man sich auf die Verpflegung an Bord verlassen. Eltern sind daher gut beraten, wenn sie genug Snacks einpacken: Die Ernährungsexpertin und Buchautorin Dagmar von Cramm ist ein Fan des guten alten belegten Brotes. Mit Butter oder Frischkäse bestrichen, mit Salatblättern und Schnittkäse oder Putenschinken belegt, machen sie satt und bleiben durch den Salat saftig.

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"Auch Baguettetaler sind toll", sagt Dagmar von Cramm. Mini-Baguette aushöhlen, Krume mit hart gekochtem Ei, Radieschen samt Grün - alles gehackt - und Topfen mischen, wieder einfüllen, kalt stellen und in Scheiben schneiden. Für kleine Kinder eignen sich Sandwichröllchen: Vollkorntoasts platt drücken, mit Karottenraspel-Frischkäse oder Erdnussmix bestreichen, eng aufrollen und in Folie packen. Selbst gemachte Falafel aus Kichererbsenmehl oder Grünkernpuffer schmecken ebenfalls kalt.

Wenn Hunger auf Süßes aufkommt, ist selbst gebackener Kuchen, Keksen und Riegeln überlegen. Am besten Rüblikuchen mit Karotten und Nüssen flach backen und in kleine, mundgerechte Würfel schneiden, rät Cramm. Mit Erdbeeren auf lange Holzspieße stecken oder einfach in die Box packen.

Grundsätzlich ungeeignet für längere Fahrten oder Flüge ist alles, was trocken, sehr süß und sehr salzig ist. Das macht die Kinder nur durstig. Fruchtmus im Quetschbeutel scheint praktisch, ist aber eigentlich Kompott - oft noch gezuckert. Das macht am Ende eher Appetit auf noch mehr.

WITTENBERGE - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose

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