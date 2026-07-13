Einfach, doch zugleich raffiniert: Maiskolben mit Topping

- Für die Maiskolben:

- 4 Maiskolben

- Koriander

- 30 g geriebener Parmesan

- 50 -100 g Feta

- 1 Frühlingszwiebel

- eventuell Tajin - das ist eine mexikanische Gewürzmischung aus Chili, getrocknetem Limettensaft und Meersalz

- 1 Handvoll Rucola

- 1 Bio-Limette

- Für die Mayonnaise:

- 1 TL Dijonsenf

- 1 Ei

- 100-125 ml neutrales Pflanzenöl

- Salz, Pfeffer

- Zitrone

- Die Maiskolben in einen großen Topf geben, mit Wasser bedecken und zum Kochen bringen.

- Für ca. 20 Minuten kochen lassen, bis der Mais weich ist.

- Die Limette waschen, trocknen und achteln.

- Für die Mayonnaise Ei und Senf in ein hohes Gefäß geben, mit dem Pürierstab vermengen.

- Immer weiter pürieren und dabei langsam das Öl einfließen lassen, bis sich die Konsistenz verändert und die Mayonnaise fest wird. Mit Salz, Pfeffer und Zitrone abschmecken.

- Die Maiskolben auf Teller legen, mit der Mayonnaise einstreichen und nach Wunsch mit den Toppings belegen.

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