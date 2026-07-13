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Einfach, doch zugleich raffiniert: Maiskolben mit Topping

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++ ARCHIVBILD ++ Die fertigen Maiskolben bekommen selbstgemachte Mayo
©APA/APA/dpa/gms/biskuitwerkstatt.de/Mareike Pucka
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Käsig, salzig, scharf und leicht säuerlich: Ein Snack, der all das vereint, klingt nach einem Gericht mit Sucht-Faktor. Dabei ist es einfach in der Zubereitung, aber dennoch raffiniert im Geschmack. Die Rede ist von Maiskolben. Die Kombination aus süßem Mais, würzigen Aromen und frischen Toppings macht dieses vegetarische Maisgericht herrlich umami - und besonders. Bei den Toppings kann man ganz flexibel sein: Einfach verwenden, was der Kühlschrank hergibt - fast alles passt.

von

- Für die Maiskolben:

- 4 Maiskolben

- Koriander

- 30 g geriebener Parmesan

- 50 -100 g Feta

- 1 Frühlingszwiebel

- eventuell Tajin - das ist eine mexikanische Gewürzmischung aus Chili, getrocknetem Limettensaft und Meersalz

- 1 Handvoll Rucola

- 1 Bio-Limette

- Für die Mayonnaise:

- 1 TL Dijonsenf

- 1 Ei

- 100-125 ml neutrales Pflanzenöl

- Salz, Pfeffer

- Zitrone

- Die Maiskolben in einen großen Topf geben, mit Wasser bedecken und zum Kochen bringen.

- Für ca. 20 Minuten kochen lassen, bis der Mais weich ist.

- Die Limette waschen, trocknen und achteln.

- Für die Mayonnaise Ei und Senf in ein hohes Gefäß geben, mit dem Pürierstab vermengen.

- Immer weiter pürieren und dabei langsam das Öl einfließen lassen, bis sich die Konsistenz verändert und die Mayonnaise fest wird. Mit Salz, Pfeffer und Zitrone abschmecken.

- Die Maiskolben auf Teller legen, mit der Mayonnaise einstreichen und nach Wunsch mit den Toppings belegen.

Mehr Rezepte unter https://www.biskuitwerkstatt.de/

---: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 30.6.2026) - FOTO: APA/APA/dpa/gms/biskuitwerkstatt.de/Mareike Pucka

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