Einfach, doch zugleich raffiniert: Maiskolben mit Topping

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- Für die Maiskolben:
- 4 Maiskolben
- Koriander
- 30 g geriebener Parmesan
- 50 -100 g Feta
- 1 Frühlingszwiebel
- eventuell Tajin - das ist eine mexikanische Gewürzmischung aus Chili, getrocknetem Limettensaft und Meersalz
- 1 Handvoll Rucola
- 1 Bio-Limette
- Für die Mayonnaise:
- 1 TL Dijonsenf
- 1 Ei
- 100-125 ml neutrales Pflanzenöl
- Salz, Pfeffer
- Zitrone
- Die Maiskolben in einen großen Topf geben, mit Wasser bedecken und zum Kochen bringen.
- Für ca. 20 Minuten kochen lassen, bis der Mais weich ist.
- Die Limette waschen, trocknen und achteln.
- Für die Mayonnaise Ei und Senf in ein hohes Gefäß geben, mit dem Pürierstab vermengen.
- Immer weiter pürieren und dabei langsam das Öl einfließen lassen, bis sich die Konsistenz verändert und die Mayonnaise fest wird. Mit Salz, Pfeffer und Zitrone abschmecken.
- Die Maiskolben auf Teller legen, mit der Mayonnaise einstreichen und nach Wunsch mit den Toppings belegen.
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---: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 30.6.2026) - FOTO: APA/APA/dpa/gms/biskuitwerkstatt.de/Mareike Pucka