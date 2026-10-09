Wer mit Knie-, Rücken- oder Schulterschmerzen in eine Praxis für physikalische Medizin kommt, bekommt oft Stoßwellen, Stromimpulse, Wärme oder Magnetfeldtherapie angeboten. Doch was können diese Verfahren tatsächlich? Ein neuer Ratgeber der Medizinischen Universität Wien gibt darauf eine nüchterne Antwort, und sie beginnt mit einer Grenze.

„Ein degenerativ verändertes Gelenk wird zum Beispiel durch eine Stoßwellentherapie nicht wieder anatomisch“, sagt Richard Crevenna, Leiter der Universitätsklinik für Physikalische Medizin, Rehabilitation und Arbeitsmedizin der MedUni Wien und Autor des Buchs. Ein abgenütztes Gelenk wird also nicht neu, die Behandlung kann es aber funktionell stabilisieren. Das bedeutet nach Crevennas Darstellung: Das Gelenk hält mehr Belastung aus, wird beweglicher und schmerzt weniger.