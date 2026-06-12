Käse aus Rohmilch verdirbt schneller

Rohmilchkäse hält sich weniger lange als herkömmlicher Käse, der aus pasteurisierter Milch hergestellt wurde. Je feuchter und weicher er ist, desto schneller verdirbt er. Bis auf Frischkäse sollte ein Käse nie luftdicht verpackt werden, damit er noch atmen kann. Dafür gibt es spezielle Käsedosen oder Käsepapier, das kleine Poren hat.

von APA