Käse aus Rohmilch verdirbt schneller

Rohmilchkäse hält sich weniger lange als herkömmlicher Käse, der aus pasteurisierter Milch hergestellt wurde. Je feuchter und weicher er ist, desto schneller verdirbt er. Bis auf Frischkäse sollte ein Käse nie luftdicht verpackt werden, damit er noch atmen kann. Dafür gibt es spezielle Käsedosen oder Käsepapier, das kleine Poren hat.
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Der beste Ort zur Aufbewahrung ist der Kühlschrank - bei höheren Temperaturen reift er zu stark nach. Am besten nehmen Konsumenten den Käse 30 bis 60 Minuten vor der Essen aus dem Kühlschrank, damit sich das volle Aroma entfalten kann.
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