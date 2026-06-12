Im Reisefieber? Diese Spiele sorgen für Urlaubsstimmung

Eine dreiwöchige Europareise will gut geplant sein. In diesem Plättchenlegespiel reisen alle am Tisch durch sieben Metropolen – London, Amsterdam, Berlin, Prag, Venedig, Paris und Barcelona. Die meisten Punkte gibt es, wenn man mindestens vier Tage in einer Stadt bleibt, bevor man weiterzieht. Dabei stehen schön illustrierte Ortsplättchen zur Auswahl, die man möglichst passend auf sein Spielertableau legt, das bei "Happy Holiday" ein Kalender ist. Manche Plättchen müssen an bestimmten Wochentagen gespielt werden. Passen sie nicht optimal, können auch gut gesetzte Ruhetage im Hotel die Reiseplanung voranbringen.

Das Familienspiel ist leicht zugänglich und die Plättchen mit Sehenswürdigkeiten oder Delikatessen der jeweiligen Metropolen liebevoll gestaltet. Die Reiseverbindungen werden durch Koffer dargestellt, die in grau, schwarz oder weiß die Fortbewegung via Straße, Schiene oder Flugzeug symbolisieren. Für Wiederspielreiz sorgen zehn unterschiedliche Aufgabenkarten (Aktivitäten und Reiserouten), die möglichst gut erfüllt werden sollen.

- "Happy Holiday": Autoren: Matthew Dunstan und Brett J. Gilbert, Kosmos, ab 10 Jahren, für 1 bis 4 Spielende, ca. 30 bis 45 Minuten, Preis ca. 35 Euro

Auch in "Road Trip" geht es quer durch Europa - symbolisiert durch Karten, die jeweils ein Land zeigen. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Drafting-Spiel: Jeder Spielende wählt eine Karte aus seiner Hand, legt diese vor sich ab - und gibt den Rest weiter. Am Ende einer Runde hat jeder sieben Karten vor sich liegen. Gewertet werden auf einem Block unter anderem die besuchten Länder und Regionen, welche Verkehrsmittel genutzt wurden und welche lokale Küche gekostet wurde. Dies wird jeweils durch Symbole auf den Länderkarten dargestellt.

"Road Trip Europa" schafft einen vergleichsweise einfachen Einstieg in den spannenden Draft-Mechanismus, bietet dabei aber durchaus auch einiges an Spieltiefe. Für Fortgeschrittene lohnt es sich auch, im Blick zu behalten, welche Länder die Mitspielenden noch brauchen - und sie ihnen vorzuenthalten.

- "Road Trip Europa": Autor: Scott Almes, Game Factory, ab 8 Jahren, für 2 bis 4 Spielende, ca. 30 Minuten, Preis ca. 15 Euro

Einen Jumbojet fliegen und dabei die bekanntesten Flughäfen der Welt ansteuern: Dieser Traum lässt sich in "Sky Team" erfüllen. Dabei schlüpfen immer zwei Personen in die Rolle von Pilotin und Copilot und nur durch gute Zusammenarbeit lässt sich der Flieger sicher landen und damit gemeinsam das Spiel gewinnen. Es gilt, das Ruder richtig auszurichten, die Triebwerke zu dosieren, den Funk, das Fahrwerk sowie die Landeklappen zu bedienen - und am Ende auch rechtzeitig zu bremsen.

Im Spiel des Jahres 2024 werden jeweils hinter einem Sichtschirm Würfel geworfen und diese dann für die verschiedenen Aktionen eingesetzt. Mit ansteigendem Schwierigkeitsgrad gibt es bereits im Grundspiel 11 Flughäfen und 21 Szenarien - in der Erweiterung "Turbulenzen" kommen noch 10 Flughäfen mit 20 Szenarien hinzu.

- "Sky Team": Autor: Luc Rémond, Kosmos, ab 10 Jahren, für 2 Spielende, ca. 20 Minuten, Preis ca. 25 Euro

Wer "Parks" auf den Tisch bringt, dem fallen als Erstes neben dem Holzmaterial wahrscheinlich die wunderschön illustrierten Karten mit den amerikanischen Nationalparks auf. Egal ob Yosemite, Grand Canyon oder Everglades - als Wanderer können wir die bekanntesten Vertreter in den USA bereisen. Mit jeweils zwei Figuren bewegen sich die Spielerinnen und Spieler über einen Weg und sammeln dabei Ressourcen, verstauen diese in ihrem Rucksack und erwerben damit die begehrten - weil punkteträchtigen - Nationalparkkarten.

Für dieses Kennerspiel sollten die Spielenden schon erste Erfahrungen mit strategischen Titeln gemacht haben. So erhält man etwa starke Boni, wenn die Ziele auf sogenannten Leidenschaftskarten erfüllt werden.

- "Parks": Autor: Henry Audubon, Feuerland, ab 10 Jahren, für 1 bis 5 Spielende, ca. 40 bis 70 Minuten, Preis ca. 50 Euro

Wie bei "Happy Holiday" geht es auch hier auf einen Europa-Trip, der auf einem Kalender geplant wird: Allerdings sind es dieses Mal vier statt drei Wochen, es gibt deutlich mehr Reiseziele (240 Orts-Karten), und "Abroad" ist auch wesentlich anspruchsvoller. Am Ende jeder Spielwoche werden Punkte verteilt: Dafür möchte man möglichst mehr sogenannte Geheimtipps entdeckt haben oder mehr Tage in möglichst vielen der zehn Regionen gewesen sein als die Mitspieler.

Auch das Erfüllen von Bucketlist-Plättchen, wie das Anfeuern bei der Tour de France, oder das Besuchen von bekannten Festivals bringt Punkte. Auf der Reise hat jede Karte einen ausgespielten Effekt und manchmal auch noch einen Bonuseffekt, wenn man Orte an bestimmten Wochentagen besucht.

Das Kennerspiel ist durch die vielen, unterschiedlichen Orts-Karten mit ihren verschiedenen Funktionen spielmechanisch ein Highlight - auch wenn es durch die Karten einen gewissen Glücksanteil gibt. Das Material der ersten Auflage hatte aber auch Schwächen. So gab es etwa Druckfehler auf Karten oder keine Symbolübersicht in der Anleitung. Besitzer dieser Edition können jedoch korrigierte Karten beim Verlag anfordern und ein überarbeitetes Regelheft herunterladen. In der neuesten Auflage sind die Fehler korrigiert.

- "Abroad": Autoren: Rodrigo Rego und Danilo Valente, 1 More Time Games/Asmodee, ab 12 Jahren, für 1 bis 5 Spielende, ca. 90 Minuten, Preis ca. 43 Euro

Der neue Geschäftsführer einer Firma werden, die unterschiedliche Kreuzfahrt-Reisen mit Raketen ins Weltall anbietet: Das ist das Ziel bei "Galactic Cruise" - einem wahren Brecher für echte Spieleexperten. Bei diesem sogenannten Arbeiter-Einsetz-Spiel gibt es viel zu tun auf dem großen Spielplan: Segmente wie zum Beispiel eine Burger-Bar oder eine Massage-Lounge in seine Raketen einbauen, neue Technologien erfinden, Personal anstellen oder mit Werbung Gäste anlocken.

Die geleistete Arbeit wird in Jahreshauptversammlungen vom Aufsichtsrat beurteilt, dann gibt es Punkte für gestartete Raketen und erfüllte Ziele. Wer für diesen Expertentitel über 100 Euro investiert und sich durch das umfangreiche Regelwerk kämpft, wird mit tollem Material und einer einmaligen Spielerfahrung belohnt.

- "Galactic Cruise": Autoren: T.K. King, Koltin Thompson und Dennis Northcott, Kinson Key Games/PD Verlag, ab 14 Jahren, für 1 bis 4 Spielende, ca. 90 bis 150 Minuten, Preis ca. 119 Euro