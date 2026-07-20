Hitzeessen gesucht? Wie wär's mit sommerlicher Joghurt-Pasta

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Mit dem Anstieg der Temperaturen draußen sinkt bei vielen proportional die Lust, groß zu kochen. Und wenn es dann draußen richtig heiß ist, bleibt die Küche meist kalt und es kommt etwas Frisches, Kühles und gleichzeitig Köstliches auf den Tisch. Wer denkt, Pasta und Joghurt würden nicht zueinanderpassen, der irrt und sollte es unbedingt mal ausprobieren. Diese Kombi klingt im ersten Moment ziemlich verrückt, aber das Geschmackserlebnis spricht eindeutig für sich.
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Die cremige Säure des Joghurts harmoniert überraschend gut mit den Nudeln und liegt an heißen Sommertagen auch nicht schwer im Magen. Verfeinert wird die Pasta am Ende noch mit gerösteten Pinienkernen und ein paar frischen Kräutern. Ein schnelles Rezept, das beweist, dass man für den Genuss nicht stundenlang am Herd stehen muss.
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