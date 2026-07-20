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"Bin überwältigt": Gottschalk dankt für Anteilnahme

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++ ARCHIVBILD ++ Der Entertainer kämpft gegen den Krebs
©APA/APA/dpa/Rolf Vennenbernd
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TV-Legende Thomas Gottschalk hat sich auf Instagram für die vielen Reaktionen auf seine positiven Nachrichten zu seinem Kampf gegen den Krebs bedankt. "Ich bin total überwältigt. Mein Update hat innerhalb kürzester Zeit unglaublich viele Menschen erreicht", schrieb der 76-Jährige am Sonntagabend zu einem Foto, auf dem er die Arme in die Luft streckt und lacht.

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Noch viel wichtiger seien ihm aber die unzähligen Nachrichten, Kommentare und guten Wünsche. "Ich habe alles gelesen und möchte euch von Herzen dafür danken", schrieb Gottschalk weiter. "Es bedeutet mir sehr viel, dass ihr in den vergangenen Monaten an mich gedacht habt und mich jetzt mit so viel Wärme, Anteilnahme und Zuversicht begleitet."

Gottschalk hatte Ende November bekanntgegeben, an Krebs erkrankt zu sein. Er hatte die Diagnose öffentlich gemacht, nachdem er bei der Verleihung der Romy-Gala in Kitzbühel wie zuvor auch bei der Bambi-Verleihung in München einen unsicheren Eindruck hinterlassen und damit für Irritationen gesorgt hatte.

Im Dezember verabschiedete er sich von der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" - und zugleich von der TV-Bühne. Am Sonntag meldete er sich dann nach schwerer Zeit und monatelanger Pause mit einer guten Nachricht: "Nach zwei Operationen, 33 Bestrahlungen und drei Wochen Reha bin ich im Moment krebsfrei", verkündete er. Daran könne sich allerdings jederzeit etwas ändern.

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