Besonders einfachen und unkomplizierten Zugang erhalten pflegende Angehörige über die Chatberatung der Caritas. Sie ist kostenlos, anonym und unverbindlich. Erfahrenes Beratungspersonal nimmt sich Zeit für alle Anliegen. Egal, ob es um konkrete Fragen zur Pflegesituation oder zu Entlastungs- und Unterstützungsangeboten geht. Das ego4you Mental Coaching der Merkur Versicherung bietet in Zusammenarbeit mit Instahelp kostenlose psychologische Beratungseinheiten und Zugang zu Ressourcen, die dabei helfen, im Alltag wieder durchzuatmen.

Familien, die Hilfe in den eigenen vier Wänden benötigen, können sich an MOKI Österreich wenden. Der mobile Dienst für schwer- und chronisch kranke Kinder schickt Pflegekräfte zu den Familien nach Hause. So erfolgt Unterstützung in vertrauter Umgebung. Das Hilfswerk und die Caritas Familienhilfe sind zur Stelle, wenn es darum geht, im Alltag nach Spitalsaufenthalten oder bei leichten Erkrankungen zu helfen. Weil die konkrete Unterstützung und Förderung der Heimpflege Ländersache sind, gibt es Unterschiede zwischen den Bundesländern. In Salzburg ist kikra der führende Dienst in Sachen mobiler Pflege, in Tirol curaplus der Spezialist für Intensiv- und Heimpflege, während sich connexia in Vorarlberg um die Organisation von Pflege kümmert.