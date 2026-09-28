Mit dem Herbst beginnt die Hustensaison. Meist steckt ein harmloser Atemwegsinfekt dahinter, und einige Hausmittel und Heilpflanzen können die Beschwerden lindern. Wir zeigen sieben davon, was Studien und Fachgesellschaften dazu sagen, was bei Kindern gilt und wann Husten zum Arzt gehört.
Reizhusten oder Husten mit Schleim?
Meist ist Husten harmlos: Ein akuter Husten dauert laut der Österreichischen Lungenunion höchstens drei Wochen und geht laut Lungeninformationsdienst in den meisten Fällen auf einen Infekt durch Viren zurück. Hausmittel und Heilpflanzen können die Beschwerden lindern, die Erreger bekämpfen sie nicht.
Bei der Auswahl hilft die Unterscheidung nach der Art des Hustens:
Trockener Reizhusten: Pflanzen mit Schleimstoffen wie Eibisch, Spitzwegerich oder Isländisch Moos beruhigen die gereizte Schleimhaut.
Husten mit Schleim: Thymian und Efeu werden eingesetzt, damit zäher Schleim leichter abgehustet werden kann, wie MedMix erklärt.
1. Honig
Honig gilt als eines der am besten untersuchten Hausmittel bei Husten. Eine Cochrane-Übersichtsarbeit mit sechs Studien und 899 Kindern zwischen einem und 18 Jahren kommt laut PTAheute zu dem Schluss, dass Honig Husten wahrscheinlich stärker lindert als keine Behandlung oder ein Placebo. Medizin-Transparent bewertet die Beweislage anhand von fünf Studien mit knapp 600 Kindern als nicht eindeutig: Die Ergebnisse beruhen überwiegend auf den Einschätzungen der Eltern, und eine neuere Studie aus dem Jahr 2022 fand gegenüber Placebo keinen Unterschied mehr, was die Zuversicht in die älteren, positiveren Ergebnisse dämpft.
2. Thymian
Thymiankraut ist bei Husten mit Schleim ein Klassiker. Der Ausschuss für pflanzliche Arzneimittel (HMPC) der Europäischen Arzneimittelagentur stuft Thymian als traditionelles pflanzliches Arzneimittel bei produktivem Husten im Rahmen von Erkältungen ein, wie AWL berichtet. Das bedeutet: Die Anwendung beruht auf langjähriger Erfahrung, nicht auf großen Studien. Als Tee zubereitet, hilft er zusätzlich, die Schleimhäute feucht zu halten. Weitere Tees bei Beschwerden: Bei welchen Beschwerden Tee helfen kann.
3. Efeu aus der Apotheke
Standardisierte Efeublatt-Extrakte, etwa als Sirup oder Tropfen, sind laut der EU-Monographie als schleimlösendes Mittel bei produktivem Husten anerkannt („well-established use“), so die Pharmazeutische Zeitung. Das ist ein Fall für die Apotheke, nicht für das Selbstsammeln. Dieselbe Quelle nennt allergische Reaktionen als mögliche Nebenwirkung und rät Schwangeren und Stillenden mangels Sicherheitsdaten von der Anwendung ab. Hält der Husten länger als eine Woche an oder kommen Atemnot, Fieber oder eitriger Auswurf dazu, gehört er ärztlich abgeklärt.
4. Spitzwegerich
Bei trockenem Reizhusten wird Spitzwegerich als Tee oder Sirup eingesetzt. Die HMPC-Monographie stuft ihn als traditionelles pflanzliches Arzneimittel bei Husten im Zusammenhang mit Erkältungen ein. Die Gesamtevidenz bezeichnet AWL als moderat, hochwertige moderne Studien fehlen weitgehend.
5. Isländisch Moos
Isländisch Moos (eine Flechte) enthält Schleimstoffe, die sich als Schutzfilm auf die gereizte Schleimhaut legen. Es wird als Lutschpastille oder Tee bei trockenem Reizhusten verwendet. Laut Pharmazeutischer Zeitung sollte wegen des hohen Schleimgehalts eine halbe bis eine Stunde Abstand zur Einnahme anderer Medikamente liegen, und Schwangeren und Stillenden wird mangels Daten abgeraten. Die Details stehen in der Übersicht der Pharmazeutischen Zeitung.
6. Inhalieren mit Kochsalzlösung
Kochsalzlösung ist gut verträglich, reizt die Schleimhäute nicht und eignet sich auch für Kinder. Am besten funktioniert sie mit einem Vernebler aus der Apotheke, wie die Krankenkasse mhplus erklärt. Eine isotonische Lösung entspricht etwa neun Gramm Salz auf einen Liter Wasser.
Von der klassischen Kochtopf-Methode raten Fachleute wegen der Verbrühungsgefahr ab, besonders bei Kindern (familie.de). Zusätze mit ätherischen Ölen wie Menthol, Eukalyptus oder Kampfer sind für Kinder unter drei Jahren tabu, weil sie Atemnot auslösen können (Kinderärzte im Netz). Auch Menschen mit Asthma sollten darauf verzichten.
7. Ausreichend trinken
Genug Flüssigkeit hält die Schleimhäute feucht und hilft, zähes Sekret zu verflüssigen. Beliebt sind warme Kräutertees, Wasser oder heißes Zitronenwasser mit Honig, wie der Lungeninformationsdienst berichtet. Auch Ingwertee gehört zu den klassischen Hausmitteln bei Erkältung, Tipps zur Zubereitung finden Sie hier: Ingwertee: Diese 3 kleinen Fehler machen fast alle.
Das gilt bei Kindern
Honig erst nach dem ersten Geburtstag geben.
Keine Einreibungen oder Inhalationen mit Menthol, Eukalyptus oder Kampfer bei Kindern unter drei Jahren.
Keine Dampfbäder im Kochtopf wegen der Verbrühungsgefahr.
Bei Babys, Kleinkindern und Senioren einen ungewöhnlichen oder hartnäckigen Husten frühzeitig abklären lassen, wie der Lungeninformationsdienst rät.
Wann Husten zum Arzt gehört
Ein Husten, der länger als drei Wochen dauert, sollte laut Lungenunion abgeklärt werden. Unabhängig von der Dauer gehören diese Warnzeichen laut DocFinder und Schwabe Austria in ärztliche Hände:
Fieber oder Blut im Auswurf
Atemnot oder Kurzatmigkeit
Fieber, das länger als eine Woche anhält
ungewollter Gewichtsverlust
gelblich-grüner, verklumpter Auswurf
Bei akuter Atemnot wählen Sie den Notruf 144. Für eine erste Einschätzung ist die Gesundheitsberatung 1450 erreichbar.