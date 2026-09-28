Meist ist Husten harmlos: Ein akuter Husten dauert laut der Österreichischen Lungenunion höchstens drei Wochen und geht laut Lungeninformationsdienst in den meisten Fällen auf einen Infekt durch Viren zurück. Hausmittel und Heilpflanzen können die Beschwerden lindern, die Erreger bekämpfen sie nicht.

Bei der Auswahl hilft die Unterscheidung nach der Art des Hustens: