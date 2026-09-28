EU Screening Week bietet Vorsorgetests in der Apotheke

Im Zentrum stehen dabei drei Werte, nämlich Blutdruck, Cholesterin und Blutzucker. Laut Apothekerkammer bleiben hoher Blutdruck, erhöhte Blutfettwerte oder ein auffälliger Blutzucker oft lange unbemerkt. Deswegen die Gesundheitstests: Dazu gehören etwa Blutdruckmessungen, Blutzucker- und Langzeitblutzucker-Tests, Cholesterin- beziehungsweise Lipidprofile, Vitamin-D- und Ferritinbestimmungen oder Körperfettmessungen.

Die Ergebnisse liegen den Angaben zufolge meist innerhalb weniger Minuten vor und werden direkt vor Ort mit der Apothekerin oder dem Apotheker besprochen. Welche Tests konkret angeboten werden, ist von Apotheke zu Apotheke unterschiedlich. "Am besten fragt man einfach in der eigenen Apotheke nach", wurde Gerhard Kobinger, Vizepräsident der Österreichischen Apothekerkammer, in der Mitteilung zitiert.

"Vorsorge muss einfach erreichbar sein. Die Apotheke ist für viele Menschen die nächste und niederschwelligste Anlaufstelle in Gesundheitsfragen – oft gleich ums Eck und ohne lange Wartezeit", so Kobinger. "Die EU Screening Week und der Weltherztag sind ein guter Anlass, die eigenen Gesundheitswerte wieder einmal überprüfen zu lassen. Wer seine Werte kennt, kann frühzeitig reagieren und gemeinsam mit Gesundheitsberufen die richtigen nächsten Schritte setzen."

Dass solche Angebote einen konkreten Beitrag zur Früherkennung leisten, zeigen bereits regionale Vorsorgeinitiativen. Bei der Diabetes-Vorsorgeaktion in Kärntner Apotheken zum Beispiel nutzten laut Apothekerkammer knapp 5.200 Menschen das kostenlose Testangebot, dabei wurden 1.923 Fälle von Prädiabetes sowie 178 bisher nicht bekannte Diabeteserkrankungen erkannt und zur ärztlichen Diagnose und Behandlung weiterverwiesen.

Auch die Wiener Herzwochen sowie Initiativen in der Steiermark und Salzburg würden zeigen, wie gut die Bevölkerung wohnortnahe und niederschwellige Gesundheitsangebote in Apotheken annimmt, hieß es in der Mitteilung. "Prävention darf nicht erst beginnen, wenn Beschwerden auftreten", betonte Kobinger. "Ein kurzer Check kann wichtige Hinweise liefern".