Von Bluthochdruck (Hypertonie) sprechen Ärztinnen und Ärzte, wenn in der Praxis wiederholt Werte ab 140/90 mmHg gemessen werden. Die Europäische Gesellschaft für Kardiologie (ESC) hat 2024 zusätzlich die Kategorie „erhöhter Blutdruck“ eingeführt. Sie gilt für obere Werte von 120 bis 139 und untere Werte von 70 bis 89 mmHg, wie eine Übersicht zur ESC-Leitlinie zeigt.

Gerade in diesem Bereich lohnt der Blick auf den Teller. Als Basis empfiehlt die ESC laut einer Zusammenfassung der Leitlinie:

die Salzzufuhr auf etwa fünf Gramm pro Tag zu senken

mehr Obst und Gemüse zu essen, um die Kaliumzufuhr zu verbessern

sich mediterran oder nach dem DASH-Muster zu ernähren

Alkohol, Kaffee und gezuckerte Getränke zu reduzieren

sich pro Woche mindestens 150 Minuten mäßig intensiv zu bewegen

Einzelne Lebensmittel senken den Blutdruck in Studien nur um wenige mmHg. Bei regelmäßigem Verzehr kann das dennoch relevant sein. Sie ergänzen eine ärztliche Behandlung, ersetzen sie aber nicht.