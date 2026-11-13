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Grünes Trendgetränk: Matcha in Maßen trinken

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Für Kinder sind Produkte mit hoher Matcha-Konzentration nicht geeignet
©APA, dpa-tmn, Sina Schuldt
Grün, grün, grün sind mittlerweile viele Getränke: Matcha-Tee, Matcha-Smoothies, Matcha-Latte und Co. Doch lebensmittelrechtlich geschützt ist der japanische Begriff Matcha ("gemahlener Tee") hierzulande nicht. Darauf weisen Verbraucherschützerinnen und Verbraucherschützer hin.

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Damit bleibt für Käuferinnen und Käufer unklar, ob das verwendete Grüntee-Pulver tatsächlich den traditionellen, aufwendigen Herstellungsprozess mit Beschattung der Teepflanzen durchlaufen hat, der es vergleichsweise teuer macht. Auch wie sich der hierzulande gekaufte Matcha-Tee von herkömmlichen Grüntee-Produkten abgrenzt, lässt sich nicht erkennen.

Wer zu Matcha-Latte, Matcha-Tee und Co. greift, sollte laut Verbraucherschützerinnen und Verbraucherschützern einen gründlichen Blick auf die Zutatenliste und die Zubereitungs- und Verzehrempfehlungen auf der Packung werfen.

Die Verbraucherschützerinnen und Verbraucherschützer raten deshalb, auch bei fehlendem Verzehrhinweis auf der Packung, nicht öfter als dreimal am Tag und nicht mehr als jeweils ein Gramm eingerührtes Matcha-Grünteepulver pro Tasse zu trinken. Außerdem: Regelmäßig sollte man Produkte und Marken wechseln, um eine einseitige Schadstoffbelastung zu vermeiden. Und auch mal andere Getränke einschenken. Für Kinder sind Produkte mit hoher Matcha-Konzentration nicht geeignet. Denn Matcha kann mehr Koffein als herkömmlicher Grüntee enthalten. Je nach Rezeptur kommen Matcha-Getränke sogar an den Koffeingehalt eines Espresso heran.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Sina Schuldt/Sina Schuldt

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