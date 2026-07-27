Japan startet Abbauversuch von Seltenen Erden am Meeresboden

"Auf der Grundlage dieses Erfolgs planen wir, im nächsten Jahr einen umfassenden Abbauversuch auszuführen", fuhr Takaichi fort. Japan werde Maßnahmen ergreifen, um die "Widerstandsfähigkeit der Lieferketten zu stärken", um "nicht übermäßig von bestimmten Ländern abhängig zu sein". Dabei würden sowohl Regierung als auch Privatsektor voll einbezogen.

Yttrium wird Sanaichi zufolge unter anderem in der Automobil- und Halbleiterindustrie eingesetzt. Die japanische Agentur für Meereswissenschaften und -technologie erklärte, dass in den 50 Tonnen geborgenen Meeresbodenmaterial auch die beiden Seltene-Erden-Elemente Gadolinium und Dysprosium nachgewiesen worden seien. Bergbaukonzerne drängen seit langem darauf, wertvolle Mineralien am Meeresgrund abzubauen. Wissenschafter und Umweltgruppen befürchten, dass der Tiefseebergbau unberührte Unterwasser-Ökosysteme dauerhaft zerstört.