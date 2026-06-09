ABO

Fingerfood als Volltreffer: Späte Halbzeit-Snacks für die WM

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Beide Aufstriche lassen sich problemlos am Vortag vorbereiten
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
In Familie, mit Freunden, Nachbarn, Sportfreunden oder als Mama-Runde der Fußball-Kids: WM-Zeit ist auch immer Zeit für gemeinsames Fußball schauen. Durch die Zeitverschiebung zu Kanada, Mexiko oder den USA rollt der Ball aber oft erst spät.

von

Wenn in der Halbzeit noch mal der kleine Hunger kommt, braucht es die perfekten Snacks. Hier eine Idee, was Gastgeber vorbereiten können.

Warum statt in die Chipstüte nicht nach grün-weißen Spielfeld-Broten greifen? Lesley Brügger schlägt dafür ein pflanzenbasiertes Duo aus Tofu vor: grüner Basilikum-Aufstrich und cremiger Zitronen-Knoblauch-Dip. Das Beste: "Beide Aufstriche lassen sich problemlos am Vortag vorbereiten, sodass man zur Anstoßzeit oder Halbzeit entspannt auf dem Sofa sitzt."

"Wer Lust hat, füllt die Aufstriche in Spritzbeutel und setzt sie abwechselnd schachbrettartig auf ein Stück Brot", erklärt Lesley Brügger ihr Rezept. Ein Klecks Pesto, Chiliflocken und etwas Meeresalgen obendrauf - und der Snackteller sieht aus, als wäre er von Profis angerichtet. "Gesund war noch nie so köstlich", schwärmt sie. Und so gehts:

Zutaten für ca. 400 g (4-6 Personen)

Mehr Rezepte unter @lemonsanddragons auf TikTok oder im Blog familienkost.de

WIEN: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Lesley Brügger/Lesley Brügger

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Eine anhaltende Beinschwellung sollte man lieber untersuchen lassen
Gesundheit
Geschwollene Beine im Sommer: Was hilft?
Etwa einjähriges weibliches Tier von Fahrzeug erfasst (Symbolbild)
Technik
Erstmals ein Luchs auf einer Autobahn in Italien getötet
++ ARCHIVBILD ++ Behandlungsergebnisse haben sich deutlich verbessert
Technik
Große Fortschritte bei zystischer Fibrose
Vögel kommen in verschiedenen Farbvarianten vor
Technik
Forschungsteam entdeckt Jagd-Trick der weißen Schleiereule
Medikament gegen Knochenmarkkrebs nun als Injektor für daheim
Technik
Sanofi erhielt Zulassung für Krebstherapie zum Injizieren
"Bin mit dem besten Menschen der Welt zusammen"
Schlagzeilen
US-Schauspieler Segel schwärmt von seiner Verlobten
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER