Fingerfood als Volltreffer: Späte Halbzeit-Snacks für die WM

Wenn in der Halbzeit noch mal der kleine Hunger kommt, braucht es die perfekten Snacks. Hier eine Idee, was Gastgeber vorbereiten können.

Warum statt in die Chipstüte nicht nach grün-weißen Spielfeld-Broten greifen? Lesley Brügger schlägt dafür ein pflanzenbasiertes Duo aus Tofu vor: grüner Basilikum-Aufstrich und cremiger Zitronen-Knoblauch-Dip. Das Beste: "Beide Aufstriche lassen sich problemlos am Vortag vorbereiten, sodass man zur Anstoßzeit oder Halbzeit entspannt auf dem Sofa sitzt."

"Wer Lust hat, füllt die Aufstriche in Spritzbeutel und setzt sie abwechselnd schachbrettartig auf ein Stück Brot", erklärt Lesley Brügger ihr Rezept. Ein Klecks Pesto, Chiliflocken und etwas Meeresalgen obendrauf - und der Snackteller sieht aus, als wäre er von Profis angerichtet. "Gesund war noch nie so köstlich", schwärmt sie. Und so gehts:

Zutaten für ca. 400 g (4-6 Personen)

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