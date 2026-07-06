Fancy Eiswürfel - so wird der Drink zum Kunstwerk

Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt: Von würzigem Rosmarin über duftenden Lavendel bis hin zu süßen Beeren oder knackigen Gurkenscheiben lässt sich fast alles im Miniaturformat einfrieren. Schmilzt das Eis langsam im Glas, geben die Zutaten dann ganz dezent ihre feinen Aromen an das Getränk ab – perfekt für Mineralwasser, Tonics, hausgemachte Limonaden oder Eistee.

Hinweis: Die Zutaten sollten ungespritzt sein.

Damit die Eiswürfel möglichst transparent werden, ein paar Tipps: Je kleiner die Form, desto klarer das Eis. Mehrmaliges Abkochen und anschließendes Kühlen des Wassers reduziert Mineralien, die Wasser und Würfel trüben können. Schrittweises Einfrieren sorgt dafür, dass das Wasser von unten nach oben gefriert und die Zutaten in der Mitte des Würfels schweben und nicht an die Oberfläche treiben.

Mehr Rezepte unter https://loeffelgenuss.de/