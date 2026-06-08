Ein Hauch Kalifornien: Linsensalat mit Mango und Limette

Frisch, bunt und voller Energie: So schmeckt der Sommer in Kalifornien – und dieser Salat. Die Küche des US-Westküstenstaates ist bekannt für ihre Fülle an gesunden, frischen Zutaten und Fusionen auf dem Teller. In diesem Rezept treffen sich Aromen und Zutaten aus Nordamerika, Mexiko und Europa.
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Die proteinreichen, bissfest gegarten Belugalinsen schlagen von der Textur her eine Brücke zwischen zwei kontrastreichen Duos: Weiche Mango und Avocado treffen auf knackige Radieschen und Gurken. Kontrastreich sind auch die Aromen im Dressing: Die spitze Säure der Limetten wird von der Süße des Ahornsirups gemildert.
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WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Julia Uehren/Julia Uehren