Ein Hauch Kalifornien: Linsensalat mit Mango und Limette

Frisch, bunt und voller Energie: So schmeckt der Sommer in Kalifornien – und dieser Salat. Die Küche des US-Westküstenstaates ist bekannt für ihre Fülle an gesunden, frischen Zutaten und Fusionen auf dem Teller. In diesem Rezept treffen sich Aromen und Zutaten aus Nordamerika, Mexiko und Europa.

von APA