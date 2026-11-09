Cooler Adventsdrink: Weiße Glühweinbowle auf Eis

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Im vergangenen Jahr war ich in der Vorweihnachtszeit zu einer ziemlich coolen Party eingeladen. So richtig großer Bahnhof mit Gästeliste, Fotograf, Band und feinem Essen. Beim Betreten der Location wurde man schon mit coolen Drinks in Empfang genommen. Meiner war eine Glühweinbowle auf Eis. Die war so unglaublich gut, weil es so eine tolle Mischung aus traditionellem Glühwein und einem hippen "Cocktail" war.

von APA