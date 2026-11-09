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Cooler Adventsdrink: Weiße Glühweinbowle auf Eis

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Die Bowle ist süffig und besticht durch herrliche Aromen
©APA, dpa-tmn, Doreen Hassek
Im vergangenen Jahr war ich in der Vorweihnachtszeit zu einer ziemlich coolen Party eingeladen. So richtig großer Bahnhof mit Gästeliste, Fotograf, Band und feinem Essen. Beim Betreten der Location wurde man schon mit coolen Drinks in Empfang genommen. Meiner war eine Glühweinbowle auf Eis. Die war so unglaublich gut, weil es so eine tolle Mischung aus traditionellem Glühwein und einem hippen "Cocktail" war.

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Ich fand, dass diese Bowle auch ganz ausgezeichnet zu Weihnachten passen würde, also hab' ich versucht, das Rezept nachzubauen. Ich glaube, dass es mir auch ganz gut gelungen ist. Sie ist wunderbar süffig und besticht durch herrliche Aromen. Da freut man sich gleich auf Weihnachten!

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Doreen Hassek/Doreen Hassek

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