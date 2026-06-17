Bananen langsamer reifen lassen - mit diesem Trick?

Tiktok, Instagram und Co sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. Im Fall von Bananen soll Frischhaltefolie Abhilfe schaffen. Damit sollen die Früchte langsamer reifen und länger haltbar bleiben.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Folien-Tipp für Bananen in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Einen Strang Frischhaltefolie eng um den Bananenstrunk wickeln, an dem die Früchte zusammenhängen. Die Folie mit einem Gummiband fixieren. Zum Vergleich lagern wir einen zweiten Bund Bananen unter denselben Bedingungen, jedoch ohne Frischhaltefolie.

Fazit: Der Hack funktioniert nicht. Die Bananen mit Frischhaltefolie reifen sogar etwas schneller als die ohne. Lebensmittelexperten empfehlen stattdessen, Bananen hängend zu lagern - an einem hellen und warmen Ort, ohne direkte Sonneneinstrahlung.