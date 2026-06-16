Vogelgesang macht Menschen entspannter und glücklicher

Eine im Mai veröffentlichte Studie der Universität Tübingen zeigte gemäß Vogelwarte auf, dass während eines halbstündigen, von Vogelgezwitscher begleiteten Spaziergangs durch den Stadtpark der Spiegel des Stresshormons Cortisol deutlich sinkt. Auch der Blutdruck nimmt ab. Die positiven Emotionen nehmen klar zu.

Auch die Universitäten Senckenberg und Kiel haben den Zusammenhang zwischen Wohlbefinden und Vogelbeobachtung untersucht. Sie wiesen anhand einer Stichprobe von mehr als 26.000 Erwachsenen aus 26 europäischen Ländern nach, dass Personen, in deren Umgebung es eine große Vogelvielfalt gibt, deutlich zufriedener sind als andere. Das durch die Vogelvielfalt hervorgerufene Glücksgefühl sei so intensiv wie dasjenige nach einer Gehaltserhöhung.