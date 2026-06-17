Ohne Crit’Air-Plakette droht Frankreich-Urlaubern Bußgeld

Je nach Kategorie kann eine Umweltzone auch mit Plakette tabu sein. Die Kategorien reichen von 0 bis 5 - in Paris, Lyon, Grenoble und Montpellier gilt laut dem Verbraucherschutzzentrum sogar ein Fahrverbot für die Kategorie 3.

Außerhalb der Umweltzonen ist zwar keine Plakette nötig - aber die Zonen gibt es in vielen französischen Städten, Regionen und Departements. Sie können dauerhaft oder auch zeitlich begrenzt sein. Wer nach Frankreich in den Urlaub fährt, sollte sich daher vorher über die geltenden Zonen informieren. Das Europäische Verbraucherschutzzentrum bietet dafür online eine immer wieder aktualisierte Karte an.

Welche Crit'Air-Vignette das eigene Fahrzeug bekommt, hängt ab vom Fahrzeugtyp, der Euro-Schadstoff-Norm und dem Datum der erstmaligen Zulassung zum Straßenverkehr, erklärt der ADAC. Die Plakette lässt sich nur online bestellen, am besten über die offizielle Website des französischen Umweltministeriums (die Sprache lässt sich oben rechts auf der Seite auf Deutsch einstellen). Dort kostet sie rund fünf Euro inklusive Versand. Wer über andere Anbieter bestellt, zahlt oft mehr.

Gut zu wissen: Die Plakette ist fahrzeugbezogen und zeitlich unbegrenzt. Für ein neues Kennzeichen muss sie neu beantragt werden. Die Plakette wird von innen auf die Windschutzscheibe geklebt, bei Motorrädern, Trikes und Quads gehört sie deutlich sichtbar auf ein fest mit dem Fahrzeug verbundenes Teil.