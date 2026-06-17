EU-Gesundheitsminister berieten über Europäisches Biotechnologiegesetz

"Europa soll ein starker Standort für Forschung, Innovation und Produktion sein. Innovation braucht aber klare Regeln, hohe Sicherheitsstandards und wissenschaftliche Nachvollziehbarkeit", betonte Schumann laut Aussendung. Monitoring-Daten seien eine wichtige Grundlage für fundierte Zulassungsentscheidungen. "Gerade beim Umgang mit genetisch veränderten Mikroorganismen braucht es deshalb eine sorgfältige wissenschaftliche Begleitung und ein möglichst harmonisiertes Vorgehen innerhalb der EU."

Im Mittelpunkt der Beratungen standen neben dem Europäischen Biotechnologiegesetz die Vereinfachung der Vorschriften für Medizinprodukte und In-vitro-Diagnostika sowie aktuelle Initiativen zur Stärkung der europäischen Arzneimittelversorgung und der Gesundheitsresilienz. "Eine gute Gesundheitsversorgung braucht verlässliche Medikamente, sichere Lieferketten und leistbaren Zugang für Patient:innen", so Schumann. "Gerade bei wichtigen Arzneimitteln und Wirkstoffen darf Europa nicht zu stark von Produktionsstandorten außerhalb Europas abhängig sein", betonte Schumann.