Bällchen müssen nicht immer aus Faschiertem sein

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Traditionell bestehen Köfte aus Lamm- oder Rinderfaschiertem. Doch die typisch knusprig-goldenen Bällchen der türkischen Küche gibt es auch in einer Veggie-Version - als fleischlose Patates Köftesi. Der Snack für zwischendurch, als Vorspeise oder sättigendes Hauptgericht gelingt auch auf Basis von Kartoffeln.
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"Vorwiegend festkochende Knollen spielen die Hauptrolle und werden mit ausgewählten Gewürzen wie Kreuzkümmel, Paprikapulver, Oregano oder Zimt und frischen Zutaten kombiniert", beschreiben die Rezeptentwickler der Kartoffel-Marketing-Gesellschaft (KMG) die fleischlose Version und verraten, wie man sie zubereitet.
Zutaten für vier Portionen
Für den Teig:
Für den Backteig:
Für die Joghurtsauce:
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