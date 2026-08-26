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Bällchen müssen nicht immer aus Faschiertem sein

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Die türkischen Köfte gibt es auch in Veggie mit Kartoffeln
©APA, dpa-tmn, KMG, die-Kartoffel.de
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Traditionell bestehen Köfte aus Lamm- oder Rinderfaschiertem. Doch die typisch knusprig-goldenen Bällchen der türkischen Küche gibt es auch in einer Veggie-Version - als fleischlose Patates Köftesi. Der Snack für zwischendurch, als Vorspeise oder sättigendes Hauptgericht gelingt auch auf Basis von Kartoffeln.

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"Vorwiegend festkochende Knollen spielen die Hauptrolle und werden mit ausgewählten Gewürzen wie Kreuzkümmel, Paprikapulver, Oregano oder Zimt und frischen Zutaten kombiniert", beschreiben die Rezeptentwickler der Kartoffel-Marketing-Gesellschaft (KMG) die fleischlose Version und verraten, wie man sie zubereitet.

Zutaten für vier Portionen

Für den Teig:

Für den Backteig:

Für die Joghurtsauce:

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/KMG/die-kartoffel.de/KMG/die-kartoffel.de

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