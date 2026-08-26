Bällchen müssen nicht immer aus Faschiertem sein

Traditionell bestehen Köfte aus Lamm- oder Rinderfaschiertem. Doch die typisch knusprig-goldenen Bällchen der türkischen Küche gibt es auch in einer Veggie-Version - als fleischlose Patates Köftesi. Der Snack für zwischendurch, als Vorspeise oder sättigendes Hauptgericht gelingt auch auf Basis von Kartoffeln.

von APA