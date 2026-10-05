50. Österreichischer Kongress für Zahnmedizin feierte Jubiläum in der Wiener Hofburg

Mit seiner 50. Ausgabe setzte der Österreichische Kongress für Zahnmedizin einen besonderen Meilenstein. Als Veranstaltungsort diente die Wiener Hofburg. Kongresspräsident war Georg Strbac. Das wissenschaftliche Programm entstand in Zusammenarbeit mit Fachgesellschaften, Arbeitsgemeinschaften und Kliniken und sollte damit ein möglichst breites Spektrum der modernen Zahnmedizin abbilden.

Im Zentrum des Jubiläumskongresses stand die Verbindung von etablierten zahnmedizinischen Verfahren mit neuen wissenschaftlichen und technologischen Möglichkeiten. Das Motto „Zahnmedizin von Tradition bis Innovation“ zog sich entsprechend durch das dreitägige Programm.

Digitalisierung verändert Diagnostik und Therapie

Einen Schwerpunkt bildete die zunehmende Digitalisierung in der Zahnmedizin. Behandelt wurden unter anderem digitale 3D Verfahren sowie computergestützte und virtuelle Anwendungen, die bei Diagnostik, Planung und Therapie eine immer größere Rolle spielen.

Wie konkret diese Entwicklung bereits im Praxisalltag angekommen ist, zeigte auch die begleitende Dentalausstellung. Dort präsentierten Unternehmen aktuelle Produkte, Technologien und digitale Lösungen für Ordinationen und Behandlung. Dazu gehörten auch Anwendungen auf Basis künstlicher Intelligenz, etwa für die automatisierte medizinische Dokumentation während einer Behandlung.