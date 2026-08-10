Xperience Day im Casino Baden: Ein Tag, unzählige Erlebnisse

Ob Roulette, Black Jack oder Poker – beim Xperience Day stehen das gemeinsame Erleben, persönliche Gastfreundschaft und das Entdecken der vielfältigen Angebote des Casino Baden im Mittelpunkt. Interaktive Stationen, spielerische Challenges und Entertainment-Formate laden dazu ein, das Casino aus neuen Perspektiven kennenzulernen.

Mit dem persönlichen Experience Pass begeben sich Gäste auf eine Entdeckungsreise durch das Haus und sichern sich dabei besondere Erlebnisse sowie zusätzliche Gewinnmöglichkeiten.