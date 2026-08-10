ABO

Xperience Day im Casino Baden: Ein Tag, unzählige Erlebnisse

In Kooperation mit Casinos Austria
Subressort
Corporate News
Aktualisiert
Artikelbild
©CASINOS AUSTRIA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Corporate News

Am 11. September 2026 öffnet das Casino Baden seine Türen für den Xperience Day. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Spiel, Unterhaltung und der Möglichkeit, die Welt von Casinos Austria kennenzulernen.

Ob Roulette, Black Jack oder Poker – beim Xperience Day stehen das gemeinsame Erleben, persönliche Gastfreundschaft und das Entdecken der vielfältigen Angebote des Casino Baden im Mittelpunkt. Interaktive Stationen, spielerische Challenges und Entertainment-Formate laden dazu ein, das Casino aus neuen Perspektiven kennenzulernen.

Mit dem persönlichen Experience Pass begeben sich Gäste auf eine Entdeckungsreise durch das Haus und sichern sich dabei besondere Erlebnisse sowie zusätzliche Gewinnmöglichkeiten.

Pre-Boarding: Schnell und entspannt ins Erlebnis starten

Blurred image background
 © CASINOS AUSTRIA

Veranstaltungsinformationen

Xperience Day
11. September 2026
Beginn: ab 17:00 Uhr

Casino Baden
Kaiser Franz-Ring 1
2500 Baden

Anreise

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Das Casino Baden ist bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

  • Badner Bahn: Haltestelle Baden Josefsplatz

  • Bahnhof Baden: Anschluss an zahlreiche Regional- und Schnellbahnverbindungen

  • Vom Bahnhof sowie vom Josefsplatz erreichen Sie das Casino in wenigen Gehminuten.

Mit dem Auto

Parkmöglichkeiten stehen direkt in der Casino-Garage zur Verfügung.

Sollte die Garage ausgelastet sein, steht folgendes Ausweichparkangebot zur Verfügung:

Parkdeck Zentrum Süd
Braitner Straße 32
2500 Baden

Kostenloser Shuttle-Service

Ab 17:00 Uhr verkehrt laufend ein kostenloser Shuttle zwischen dem Parkdeck Zentrum Süd und dem Casino Baden.

Poker-Highlight: Xperience Poker Open

Als besonderes Highlight des Xperience Day findet das Xperience Poker Open statt. Das Live-Pokerturnier in der Variante Texas Hold'em No Limit startet am 11. September 2026 um 16:00 Uhr. Mit einem garantierten Preispool von 20.000 Euro und zusätzlichen Sonderpreisen und Verlosungen im Gesamtwert von mehr als 4.000 Euro zählt das Turnier zu den absoluten Höhepunkten des Veranstaltungstags.

Blurred image background
 © CASINOS AUSTRIA
Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
BMW Werk Steyr: Alexandra Schneider übernimmt Finanzen
Corporate News
BMW Werk Steyr: Alexandra Schneider übernimmt Finanzen
Rituals modernisiert 1.500 Stores in Europa
Corporate News
Rituals modernisiert 1.500 Stores in Europa
Padelclub in Pörtschach eröffnet drei neue Courts
Corporate News
Padelclub in Pörtschach eröffnet drei neue Courts
Carolina Burger wird neue Kommunikationschefin der APG
Corporate News
Carolina Burger wird neue Kommunikationschefin der APG
Historischer Umzug in Graz: Elisabethinen-Krankenhaus vereint alle Abteilungen unter einem Dach
Corporate News
Historischer Umzug in Graz: Elisabethinen-Krankenhaus vereint alle Abteilungen unter einem Dach
BYD-Tochter greift an: Der erste echte Geländewagen aus China für Europa
Corporate News
BYD-Tochter greift an: Der erste echte Geländewagen aus China für Europa
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER