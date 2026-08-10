Xperience Day im Casino Baden: Ein Tag, unzählige Erlebnisse

Am 11. September 2026 öffnet das Casino Baden seine Türen für den Xperience Day. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Spiel, Unterhaltung und der Möglichkeit, die Welt von Casinos Austria kennenzulernen.
Ob Roulette, Black Jack oder Poker – beim Xperience Day stehen das gemeinsame Erleben, persönliche Gastfreundschaft und das Entdecken der vielfältigen Angebote des Casino Baden im Mittelpunkt. Interaktive Stationen, spielerische Challenges und Entertainment-Formate laden dazu ein, das Casino aus neuen Perspektiven kennenzulernen.
Mit dem persönlichen Experience Pass begeben sich Gäste auf eine Entdeckungsreise durch das Haus und sichern sich dabei besondere Erlebnisse sowie zusätzliche Gewinnmöglichkeiten.
Pre-Boarding: Schnell und entspannt ins Erlebnis starten
Dein erster Casino-Besuch?
Um Wartezeiten vor Ort zu reduzieren und den Besuch so angenehm wie möglich zu gestalten, empfiehlt Casinos Austria das Pre-Boarding bereits vor dem Event abzuschließen. So gelingt der Check-in schneller und Sie können direkt in Ihr persönliches Xperience-Day-Erlebnis starten.
Alle Informationen zum Pre-Boarding finden Sie auf der Website von Casinos Austria.
Veranstaltungsinformationen
Xperience Day
11. September 2026
Beginn: ab 17:00 Uhr
Casino Baden
Kaiser Franz-Ring 1
2500 Baden
Anreise
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Das Casino Baden ist bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.
Badner Bahn: Haltestelle Baden Josefsplatz
Bahnhof Baden: Anschluss an zahlreiche Regional- und Schnellbahnverbindungen
Vom Bahnhof sowie vom Josefsplatz erreichen Sie das Casino in wenigen Gehminuten.
Mit dem Auto
Parkmöglichkeiten stehen direkt in der Casino-Garage zur Verfügung.
Sollte die Garage ausgelastet sein, steht folgendes Ausweichparkangebot zur Verfügung:
Parkdeck Zentrum Süd
Braitner Straße 32
2500 Baden
Kostenloser Shuttle-Service
Ab 17:00 Uhr verkehrt laufend ein kostenloser Shuttle zwischen dem Parkdeck Zentrum Süd und dem Casino Baden.
Poker-Highlight: Xperience Poker Open
Als besonderes Highlight des Xperience Day findet das Xperience Poker Open statt. Das Live-Pokerturnier in der Variante Texas Hold'em No Limit startet am 11. September 2026 um 16:00 Uhr. Mit einem garantierten Preispool von 20.000 Euro und zusätzlichen Sonderpreisen und Verlosungen im Gesamtwert von mehr als 4.000 Euro zählt das Turnier zu den absoluten Höhepunkten des Veranstaltungstags.
Erleben Sie den Xperience Day
Alle Informationen zum Programm und zum Pre-Boarding finden Sie unter: https://www.casinos.at/xperience-day