Carolina Burger wird neue Kommunikationschefin der APG

Die Kommunikationsexpertin verfügt über langjährige Erfahrung in strategischer Kommunikation, Medienarbeit, Redaktion, Marketing und Markenführung. Vor ihrem Wechsel zur APG war sie unter anderem im Generalsekretariat der Novomatic AG tätig. Zuvor arbeitete sie als Pressesprecherin von UNIQA Österreich und viele Jahre als Redakteurin beim Wirtschaftsmagazin „Format“.

„Dank ihrer bisherigen Tätigkeit im Unternehmen und ihrer langjährigen journalistischen sowie kommunikativen Erfahrung bringt sie beste Voraussetzungen mit, um die Kommunikationsstrategie angepasst an die Unternehmensstrategie wirkungsvoll weiterzuentwickeln“, erklären die APG-Vorstände Gerhard Christiner und Marcus Karger.

Carolina Burger folgt auf Christoph Schuh. Er verlässt die APG auf eigenen Wunsch, um sich beruflichen Aufgaben außerhalb des Unternehmens zu widmen.