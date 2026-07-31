Carolina Burger wird neue Kommunikationschefin der APG

Austrian Power Grid, Mag. Carolina Burger, Corporate Communications & Reputation Management©APG
Die 46-Jährige übernimmt Corporate Communications und Reputation Management und wird Unternehmenssprecherin des österreichischen Netzbetreibers.
Carolina Burger übernimmt die Leitung der Abteilung Corporate Communications & Reputation Management bei der Austrian Power Grid (APG). In ihrer neuen Funktion wird die 46-Jährige auch als Unternehmenssprecherin tätig sein.
Burger verantwortet künftig die Bereiche Unternehmenskommunikation, Public Relations, Brand Management, Werbung, Events und Sponsoring sowie Social Media. Gemeinsam mit ihrem Team steuert sie damit die interne und externe Kommunikation der APG.
Langjährige Erfahrung in Medien und Kommunikation
Die Kommunikationsexpertin verfügt über langjährige Erfahrung in strategischer Kommunikation, Medienarbeit, Redaktion, Marketing und Markenführung. Vor ihrem Wechsel zur APG war sie unter anderem im Generalsekretariat der Novomatic AG tätig. Zuvor arbeitete sie als Pressesprecherin von UNIQA Österreich und viele Jahre als Redakteurin beim Wirtschaftsmagazin „Format“.
„Dank ihrer bisherigen Tätigkeit im Unternehmen und ihrer langjährigen journalistischen sowie kommunikativen Erfahrung bringt sie beste Voraussetzungen mit, um die Kommunikationsstrategie angepasst an die Unternehmensstrategie wirkungsvoll weiterzuentwickeln“, erklären die APG-Vorstände Gerhard Christiner und Marcus Karger.
Carolina Burger folgt auf Christoph Schuh. Er verlässt die APG auf eigenen Wunsch, um sich beruflichen Aufgaben außerhalb des Unternehmens zu widmen.