ABO

Carolina Burger wird neue Kommunikationschefin der APG

Subressort
Corporate News
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Artikelbild

Austrian Power Grid, Mag. Carolina Burger, Corporate Communications & Reputation Management

©APG
  1. home
  2. Aktuell
  3. Corporate News

Die 46-Jährige übernimmt Corporate Communications und Reputation Management und wird Unternehmenssprecherin des österreichischen Netzbetreibers.

von

Carolina Burger übernimmt die Leitung der Abteilung Corporate Communications & Reputation Management bei der Austrian Power Grid (APG). In ihrer neuen Funktion wird die 46-Jährige auch als Unternehmenssprecherin tätig sein.

Burger verantwortet künftig die Bereiche Unternehmenskommunikation, Public Relations, Brand Management, Werbung, Events und Sponsoring sowie Social Media. Gemeinsam mit ihrem Team steuert sie damit die interne und externe Kommunikation der APG.

Langjährige Erfahrung in Medien und Kommunikation

Die Kommunikationsexpertin verfügt über langjährige Erfahrung in strategischer Kommunikation, Medienarbeit, Redaktion, Marketing und Markenführung. Vor ihrem Wechsel zur APG war sie unter anderem im Generalsekretariat der Novomatic AG tätig. Zuvor arbeitete sie als Pressesprecherin von UNIQA Österreich und viele Jahre als Redakteurin beim Wirtschaftsmagazin „Format“.

„Dank ihrer bisherigen Tätigkeit im Unternehmen und ihrer langjährigen journalistischen sowie kommunikativen Erfahrung bringt sie beste Voraussetzungen mit, um die Kommunikationsstrategie angepasst an die Unternehmensstrategie wirkungsvoll weiterzuentwickeln“, erklären die APG-Vorstände Gerhard Christiner und Marcus Karger.

Carolina Burger folgt auf Christoph Schuh. Er verlässt die APG auf eigenen Wunsch, um sich beruflichen Aufgaben außerhalb des Unternehmens zu widmen.

Karriere

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Historischer Umzug in Graz: Elisabethinen-Krankenhaus vereint alle Abteilungen unter einem Dach
Corporate News
Historischer Umzug in Graz: Elisabethinen-Krankenhaus vereint alle Abteilungen unter einem Dach
BYD-Tochter greift an: Der erste echte Geländewagen aus China für Europa
Corporate News
BYD-Tochter greift an: Der erste echte Geländewagen aus China für Europa
25 Jahre Mini-Design: Vom Klassiker zur modernen Ikone
Corporate News
25 Jahre Mini-Design: Vom Klassiker zur modernen Ikone
Freeport eröffnet Travel Free Shop in Kleinhaugsdorf
Corporate News
Freeport eröffnet Travel Free Shop in Kleinhaugsdorf
Wiener Proptech Imoto setzt auf Verkauf ohne Käuferprovision
Corporate News
Wiener Proptech Imoto setzt auf Verkauf ohne Käuferprovision
BIOGENA und Bayer 04 Leverkusen machen Partnerschaft offiziell
Corporate News
BIOGENA und Bayer 04 Leverkusen machen Partnerschaft offiziell
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER