Rituals modernisiert 1.500 Stores in Europa

Rituals Cosmetics hat am 3. August 2026 eine umfassende Modernisierung seines europäischen Filialnetzes gestartet. Innerhalb von 30 Arbeitstagen sollen 1.500 Boutiquen in 30 Ländern umgestaltet werden. Dafür investiert das Unternehmen rund 40 Millionen Euro.

Die Arbeiten sollen bis zum 25. September abgeschlossen sein. Im Durchschnitt werden damit mehr als 40 Standorte pro Arbeitstag modernisiert. Rund 100 Teams sind europaweit an der Umsetzung beteiligt.

Neues Konzept für einen Großteil des Filialnetzes

Statt das überarbeitete Storekonzept schrittweise einzuführen, erneuert Rituals einen großen Teil seiner europäischen Boutiquen innerhalb weniger Wochen. Überarbeitet werden unter anderem das Storedesign, die Möblierung und die Präsentation der Produkte.

Hautpflege, Make-up, Haarpflege und Parfums sollen künftig in einem zentralen Bereich zusammengeführt werden. Auch die Präsentationsflächen für weitere Produktgruppen werden angepasst.

Mit der Investition setzt Rituals weiterhin auf den stationären Handel. Der Onlinehandel trägt derzeit rund 20 Prozent zum Gesamtumsatz bei. Die Boutiquen bleiben nach Angaben des Unternehmens vor allem für den Vertrieb und die persönliche Kundenberatung von Bedeutung. Weltweit eröffnet Rituals derzeit durchschnittlich einen neuen Standort pro Arbeitstag.

„Der stationäre Handel bleibt ein wesentlicher Bestandteil unseres Markenerlebnisses“, sagt Gregory Bruyer, Chief Commercial Officer von Rituals Cosmetics. Die zeitgleiche Modernisierung von 1.500 Boutiquen mit rund 100 Teams sei eine komplexe und anspruchsvolle Aufgabe.

Bestehende Einrichtung soll weiterverwendet werden

Bei den Umbauten sollen vorhandene Möbel und Materialien nach Möglichkeit erhalten und erneut eingesetzt werden. Neue Einrichtungselemente werden so gestaltet, dass sie künftig flexibel an unterschiedliche Sortimente und Ladenkonzepte angepasst werden können.

Nach dem Abschluss der Arbeiten in Europa plant Rituals vergleichbare Modernisierungen seiner Standorte in Asien und im Nahen Osten. Diese sollen im ersten Quartal 2027 beginnen.