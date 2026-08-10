BMW Werk Steyr: Alexandra Schneider übernimmt Finanzen

Im BMW Group Werk Steyr gibt es eine Veränderung in der Geschäftsführung: Alexandra Schneider verantwortet seit 1. Juli 2026 die Bereiche Finanzen und Compliance. Zugleich ist sie Mitglied der Geschäftsführung der BMW Motoren GmbH und bildet gemeinsam mit Werksleiter Harald Gottsche die Unternehmensleitung am größten Motorenstandort der BMW Group.

Schneider folgt auf Stefan Pielmeier, der die Funktion knapp vier Jahre innehatte und mit Anfang Juli nach München wechselte.

Mehr als 20 Jahre Erfahrung bei BMW

Für ihre neue Aufgabe in Steyr bringt Alexandra Schneider mehr als 20 Jahre Erfahrung in unterschiedlichen Unternehmens- und Finanzfunktionen der BMW Group mit. Zuletzt war sie in München für die Organisationsentwicklung der Vorstandressorts Corporate Management, Finanzen, Personal und Immobilien verantwortlich.

Zuvor leitete Schneider die Bereiche Finanzen und Compliance an den britischen BMW Group Produktionsstandorten Oxford, Swindon und Hams Hall. Ihre Karriere im Konzern begann sie vor mehr als zwei Jahrzehnten im Projektcontrolling der Antriebstechnologie. Darüber hinaus war sie in den Ressorts Produktion, Einkauf und Lieferantennetzwerk, Entwicklung sowie Finanzen tätig.

„Durch meine bisherigen Funktionen habe ich verschiedene Perspektiven des Unternehmens kennenlernen und Veränderung gestalten dürfen. Dabei habe ich erlebt, wie wichtig vertrauensvolle Zusammenarbeit, Neugier und Offenheit sowie der gemeinsame Wille zur Weiterentwicklung sind“, sagt Schneider.

Den Standort Steyr verbindet die neue Finanzgeschäftsführerin nach eigenen Angaben mit „Menschen, Kompetenz und Innovationskraft“. Sie freue sich darauf, Verantwortung für die Zukunft des Werks zu übernehmen und die Transformation der Mobilität mitzugestalten.

Schneider studierte Maschinenbau an der RWTH Aachen und absolvierte zusätzlich einen Master of Business Administration.

Stefan Pielmeier wechselt nach München

Ihr Vorgänger Stefan Pielmeier übernahm mit 1. Juli 2026 eine neue Führungsaufgabe in München. Dort verantwortet er die Organisationsentwicklung der Vorstandressorts Corporate Management, Personal und Immobilien sowie den Bereich Group IT.