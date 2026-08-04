Padelclub in Pörtschach eröffnet drei neue Courts

Nur wenige Gehminuten vom Wörthersee entfernt hat am Samstag, 1. August, ein neuer Padelclub eröffnet. Am ersten Kärntner Standort des Anbieters smash stehen in der Leonsteinerstraße 4 in Pörtschach drei Outdoor-Courts zur Verfügung.

Rund 130 Gäste aus der Region nahmen an der Eröffnung teil. Neben Padel-Matches gehörten Musik und ein eigener Aufenthaltsbereich zum Programm. Die sogenannte Social Zone soll Spielerinnen und Spielern vor und nach den Partien Raum für Austausch bieten.

Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz sieht in der Anlage eine Erweiterung des örtlichen Sportangebots. „Bewegung, Begegnung und Gemeinschaft sind wichtige Bausteine einer lebendigen Gemeinde“, sagte sie anlässlich der Eröffnung.

Buchung und Ausrüstung ohne Personal

Die Courts können online über die Website der smash group reserviert werden. Der Standort wird vollautomatisiert und ohne Personal vor Ort betrieben. Ein Automat stellt Leihschläger und Bälle zur Verfügung, wodurch auch spontane Spiele ohne eigene Ausrüstung möglich sind.

Als regionale Partner unterstützen der Hotelier Sebastian Dernoschnig und Marcel Kuster, Unternehmer im Fitness- und Gesundheitsbereich sowie Trainer des ATUS Velden, den neuen Standort.

Weitere Padelplätze in Kärnten geplant

Die Anlage in Pörtschach ist Teil der Expansionspläne des Unternehmens. Bis Ende 2027 sollen nach Angaben von smash mehr als 200 Courts in Österreich und weiteren Ländern betrieben werden. Für Kärnten sind mehrere Standorte vorgesehen.

„Pörtschach ist der erste von mehreren Standorten, die wir in Kärnten aufbauen wollen“, sagte Jakob Orgonyi, der als Cluster Manager den Ausbau in Kärnten verantwortet. Das Angebot richte sich sowohl an Einheimische als auch an Urlaubsgäste.

Zu den Investoren von smash zählen unter anderem der frühere Tennisspieler Dominic Thiem, der Winzer Leo Hillinger und der Kärntner Fußballprofi Guido Burgstaller. „Es geht nicht nur ums Gewinnen, sondern darum, Zeit miteinander zu verbringen“, sagte Burgstaller über seine Motivation für das Engagement.

Neben dem regulären Spielbetrieb sind am Standort Pörtschach auch Veranstaltungen und Wettbewerbe vorgesehen. Geplant sind unter anderem Kooperationen mit der österreichischen Padel-Liga smashleague für Anfänger und Amateurspieler sowie Formate wie „Pilates x Padel“.